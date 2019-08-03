تغلب عليك حالة من النشاط والتفاؤل خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع نشيط سريع مثمر نجاحات وامور مسهلة طاقات فلكية داعمة تسمح لك بالقيام بمبادرة للتغيير وفتح صفحة جديدة اسبع يجعلك متحمس تفاوض تناقش وتغير الشروط التي تريد انت انسان واعي واسرع من غيرك ظروفك جيدة خاصة يوم السبت تحت تاثير القمر من العذراء فتتحسّن ظروفك بشكل واضح تستفيد من الاجواء الايجابية قد تحقق احلامك وتجسّد بعض المشاريع المالية والافكار الاستثمارية. تتبدل الاحوال الفلكية مع انتقال القمر الجديد الى برج الميزان يومي الاحد والاثنين ويشير الى عرقلة مهنية ويجعلك تعيش هواجس مالية وشكوك في بعض الشركاء في العمل كن معتدلا في تصرفاتك ولا تدخل في مبارزة او منافسة تتحسن الاوضاع من جديد مع وصول القمر الى العقرب الصديق يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مربع فلكي مع الشمس من الاسد الذي يقدم لك التسهيلات الكثيرة والايجابيات والصدف الجميلة طلوب وتمنى نجاح ارتياح تقدم وخيارات مناسبة تخدم مصالحك فتتزوّد بالثقة بالنفس وتفرض قواعدك وقوانينك، او تباشر بتعلّم شيء جديد واكتساب معرفة تحتاجها لمشاريعك المستقبلية. بالنسبة الى عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى القوس ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الاسد لتكون حياتك اليومية سهلة ولتتحرك بنبض قوي فتقطف النجاحات على كافة المستويات وتلمع أفكارك لتحصد اعجاباً وتقديراً وتتشجع للقيام بمبادرات شخصية ومهنية وحتى دراسية فللوقت نوعية ونوعية جيدة حالياً تناسب طاقتك تماماً للتضاعف معها الحظوظ والكفاءة وتحصد النجاح .

عاطفياً: لا تزال تشعر بتاثيرات كوكب الحب الذي يعطيك الفرح والسلام والانسجام فتبدو في افضل حالاتك مستفيدا من الاجواء الرومنسية للعازب قد تجد الانسان الملائم لك والذي يتجاوب مع تطلعاتك وأهوائك ما يجعلك متفهماً منسجمًا مع المحيط فتستقطب بعض الفرص الرومانسية الجديدة او المشاريع الخلاّقة.

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