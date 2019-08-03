تغلب عليك حالة من النشاط خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تتلاحق الاخبار الطيّبة والمشاعر الايجابية ترسم لجديد وتكون نظرتك الى الامور شاملة فالكواكب المجتمعة في الاسد الشمس المريخ والزهرة بالاضافة الى المشتري في القوس يقدمان لك الديناميكية والنشاط والدعم. كذلك سوف تكون بداية الاسبوع فعالة نشيطة وسهلة تحت تاثير القمر من العذراء فتوفر لك مشروعا مهما وتخطط لسفر او تقوم به. تتبدل الاوضاع الفلكية مع انتقال القمر الى برج الميزان في مواجهة برجك يعاكسك يومي الاحد والاثنين تدخل فترة متقلبة متناقضة الملامح تحمل بعض الصعوبات والتعقيدات انت بحاجة الى الانضباط والهدوء كي لا تتأزم الاوضاع الشخصية والعائلية حاول ان تاخذ الاشياء بموضوعية وكن مرنا جدا وحذرا جدا لكن بالرغم من المواجهات الفلكية والتناقضات في الاوضاع سوف ترتاح من الضغوط وتكون الاجواء الطف تحت تاثير المربع الفلكي بين القمر من العقرب والشمس من الاسد يومي الثلاثاء والاربعاء ظروفا مناسبة تسهل اوضاعك المالية قد تحصل على سلفة او دين او مساعدة مالية لا تخف من المجازفة لكن هناك ضرورة لاعتماد الدبلوماسية والحوار الهادىء والمرونة في ترتيب الامور كي تنجح تتحسن الظروف وتدخل في عطلة اسبوع استثنائية مع انتقال القمر الى برج القوس الصديق يومي الخميس والجمعة اي الى البيت التاسع بيت السفر وبيت الاهتمامات الجديدة وبيت التغير والطموحات ليشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس من الاسد الصديق ايضا فتكون انت الرابح الاكبر من هذه التاثيرات الجيدة والرابحة يكافأك الحظ ويساعدك اسبوع مهم يعطيك القدرة على تحسين اوضاعك وترتيب اعمالك.

عاطفيّاً: يتابع كوكب الزهرة تنقلاته في برج الاسد الصديق ما يجعلك تبدو سعيداً هذا الأسبوع وتميل فعلاً الى التعاطف مع الشريك والاولاد والاحبة والاستماع الى مشاكلهم ومتاعبهم. تتمتّع بالقدرة على ايجاد الحلول المناسبة وتجد بالمقابل حناناً واهتماماً من قبلهم. ستشعر بالأمان ولن يخيب أملك.للعازب تعيش احلاما سعيدة وتنطلق مغامرا في مجالات جديدة للمرة الاولى

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