تغلب عليك حالة من الاستقرار خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تكون على شط الامان في هذا الاسبوع المهم جدا والممتاز تستطيع تغيير الكثير مع وجود القمر في العذراء الصديق يوم السبت تكافأك الحظوظ وتعطيك الكثير من الفرص والاخبار الممتازة فتنطلق بإشراق كبير فتحصد ما زرعت وتحقّق بعض الاحلام ترتفع المعنويات اكثر وتشعر بالارتياح يومي الاحد الاثنين تحت تأثير القمر من برج الميزان اي في البيت السادس يعطيك النشاط والحب والحماس وتتلقى الهدايا القدرية والدعم المادي تُتاح لك فرص مالية في بلدان غربية او مع بعض الغرباء والاجانب. لكن لا تتوّقع تضامنا مع قضيتك يومي الثلاثاء والاربعاء مع اللمربع الفلكي بين القمر من العقرب برج خصمك والشمس من الاسد المواجه لبرجك الذي يشكل صراعا على النفوذ والاوضاع المتقلبة والضاغطة انها الفترة الاصعب والاكثر تشنجا وتوترا تتذمّر من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات وحاول ان تضبط الطاقة الجارفة التي في داخلك واستفيد منها في المفاوضات وسيطر على اعصابك وكن دقيق ومرن نختم الاسبوع مع المثلث الفلكي بين القمر من القوس والشمس من الاسد ما فتختفي المعاكسات والمنافسات وتسجل غياب للاشخاص المزعجين وتبدا حياتك بالتحسن لكن مطلوب منك الليونة والمسايرة اسبوع جيد يمشي بطريقة جيدة ومثل ما تريد يبقى على مواليد العشرية الاولى الانتباه من تاثيرات كوكب اورانوس الضاغطة لا يوجد ايام رائعة جدا لكن يوجد طاقة وحماسة كبيرة

عاطفيّاً: لا يناسبك وجود كوكب الزهرة في الاسد المواجه لبرجك ما يجعلك مضطر الى تسوية بعض الاوضاع العاطفية وتقديم بعض التنازلات للشريك، حتى ولو عاندك واعترض على افكارك وبرامجك. للعازب تعيش مناخًا دقيقًا ومتقلّبًا بين الصفاء والزعل لذلك لا تتخذ قرارات مصيرية الآن ولا تفقد الامل بأفكار سوداء وهواجس.

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