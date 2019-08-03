أسبوع حافل بـ"الطوالع الفلكية" يُبشر بأوضاعًا تُنذر ببعض المشاكل تنتظر مواليد "برج الأسد"

يتميز الرجل مولود "برج الأسد" بأنه إنسان طموح وشجاع ومهيمن، قوي الإرادة ومستقل، واثق من نفسه ومن قدراته بحيث لا يعرف كلمة شك أبداً، فهو ريادي بطبيعته، سواء في دعم الآخرين أو الثورة عليهم، كما يكشف عن فاعلية مذهلة حين يتبوأ مناصب القيادة، خصوصاً أنه إنسان غير معقد، يعرف تماماً ما يريده.

ويدرك "مولود برج الأسد" جيدًا كيفية استخدام طاقاته وإبداعاته لبلوغ أهدافه، ويكون واثقاً دائماً من قدرته على تحقيق كل ما يصبو إليه، كما يملك طموحاً كبيراً يجعله متفوقاً على الآخرين، ويساعده عناده القوي وقدرته على التوجه مباشرة إلى قلب المشكلة على أن يكون محط إعجاب الجميع ومرجعاً أساسياً بالنسبة إليهم.

من ناحية اخرى، فإنّ مواليد الأسد يتمتعون بشغف كبير سواء في المجال المهني أو الشخصي، وهذا ما يساعدهم على النجاح ايضاً وتحقيق التقدم بشكل مستمر.

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ومن جهة العلاقات العاطفية، فمواليد الأسد عاشقون إلى اقصى الحدود ويحبون الالتزام وتأسيس عائلة ولو لم ينجحوا في بعض الاحيان، الا انّه نادراً ما يكون هناك مولوداً لبرج الاسد عازباً لأنّه يرفض غياب العاطفة عن حياته.

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أبرز الاحداث الفلكية عن شهر آب أغسطس 2019

يحمل القسم الأول من الشهر الثامن شهر آب (أغسطس) طوالع فلكية دقيقة وتناقضات واضحة وأوضاعا عامة قد تنذر ببعض المشاكل العالمية مع وجود كوكب المريخ في الاسد فتبرز منافسة شديدة في العالم ويسود التسلط والهيمنة ويشعر مواليد الاسد بالقوة والنفوذ خاصة ان المشتري في القوس يتناغم مع المريخ ما يعني نجاحا استثنائيا للبعض او تطوراً كبيراً يحدث لهم كما لبعض النافذين في العالم يستقوي القوي على الضعيف في هذا الشهر وتضطر بعض البلدان الصغيرة الخضوع لشروط تفرضها البلدان النافذة يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال كوكب المريخ الى برج العذراء يوم 19 آب (اغسطس) ليتناغم مع زحل في الجدي وتكون الفترة جيدة جدا وفعالة تعطي كل ذي حق حقه وتعيد الاتزان ويكون اكثر المستفيدين منها مواليد الثور العذراء والجدي فتوظف طاقاتها وتعالج امورها وتضع الخطط لاعمالها وتفاوض من اجل عقد جديد.

بالنسبة إلى أبرز الأحداث الفلكية عن هذا الأسبوع

فهو اسبوع فلكي مهم جدًا يحمل أحداثاً مهمة لمواليد برج الاسد بحيث يسجل هذا الأسبوع وجود الكواكب مجتمعة في برجك بالإضافة غلى كوكب الحظ المشتري الموجود في القوس الصديق ما يعني اجواء رائعة تجعلك تعمل بطريقة صائبة ويدلّك حدسك على مصادر الأرباح، وتبدو معنوياتك قوية وصلبة، فتلتقط بمهارتك الفرص المهمّة قبل اي شخص آخر، ما يجعلك المستفيد الاوّل من بعض الظروف الطارئة، لدرجة انك تبهر الاخرين. هذه الايجابيات ترافق كل من مواليد الحمل الاسد والقوس.

الحدث الثاني وجود كوكب عطارد في السرطان امر جيد يخدم مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت فتزدهر المشاريع والعلاقات العامة والاتصالات والتواصل والاسفار وتتحسن الروابط مع المسؤولين كما ستسمح لك الظروف بتحسين وضعك المهني وذلك بالانتقال الى موقع افضل.

كذلك سوف تسجل بداية الاسبوع تحديدا يوم السبت وجود القمر في برج العذراء الترابي فتشعر مواليد الابراج الترابية بالاستقرار وتتجاوب مع الاجواء فتبدي ارتياحًا. الاحد والاثنين القمر في برج الميزان الهوائي فتقطف جهود اعمالك السابقة، وتدرك كم ان مثابرتك ساهمت في الحصول على ثمار كبيرة هذه الايجابيات تطال كل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو الثلاثاء والاربعاء القمر في العقرب يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الاسد فتتحسّن الاوضاع وكذلك الاستثمارات في المجالات العقارية خاصة لدى مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت نصل الى عطلة الاسبوع التي تحمل مثلثا فلكيا ناريا بين القمر من القوس والشمس من الاسد ما يعني ان مواليد الحمل الاسد القوس ستعيش مغامرة وتحتفل بجديد وتزدهر حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية والمهنية.

بالنسبة الى تحركات الكواكب الشمس المريخ والزهرة في الاسد ما يعني الازدهار بالامور المادية والعاطفية الصاخبة والرومانسية لمواليد الحمل الاسد والقوس عطارد في السرطان يسهل حركة التواصل والمواصلات والقضايا القانونية العالقة والملفات الادارية وكل ما له علاقة بالاجهزة اللالكترونية لكل من مواليد السرطان العقرب والحوت والمشتري في القوس يحسن أوضاع مواليد الابراج النارية المريخ في الدلو اورانوس في الثور زحل وبلوتون في الجدي، كما أن الحوار والتفاهم والتعبير عن النفس من دون خجل أو خوف تنطلق في هذه السنة واثقاً، فتحالفك الأٌقدار لكي تمارس أعمالك بنجاح، وتتلقّى الوعود الكثيرة التي تدعم مسيرتك، سنة تبشر بظروف بنّاءة تؤسّس خلالها على قاعدة متينة. تضمن لك الكواكب الاستقرار، وتضع حداً للأحداث المفاجئة والمربكة التي ربما واجهتك في السنوات الماضية، وتبادر إلى جديد على الصعيد العاطفي ولادة جديدة في العائلة للعازب خطوبة او زواج، وأخيرًا فمولود الأسد لا يتفق في العمل والشراكة مع مواليد الثور والسرطان العذراء.

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