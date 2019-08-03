"غوتشي" تتربع على عرش الأزياء وفالنتينو وفندي يحتلان هذين المركزين

تتنافس العلامتان "غوتشي" و"أوف وايت" باستمرارٍ للحصولِ على لقبِ أفضلِ علامةِ تجاريةٍ للأزياء؛ ففي وقتٍ سابقٍ من هذا العام، وبالتحديد في الربع الأول تم تتويج "أوف وايت" كأفضلِ علامة تجارية للأزياء لعام 2019، وهذا أمرٌ طبيعي بالنظرِ إلى أنَّ كل شيءٍ يلامسهُ المصمّم، فيرجيل أبلوه، يتحول إلى صيحةٍ رائجةٍ لأسلوبِ الشارع.

ومع ذلك فإنَّ أليساندرو ميشيل، الذي يحمل أيضًا تلك اللمسةَ الذهبية يبذلُ جهدهُ دائمًا لإثباتِ وجودِ غوتشي بقوةِ؛ إذ تم تتويج العلامة التجارية الإيطالية لتوها كأفضلِ علامةٍ تجاريةٍ في الربع الثاني من عام 2019.

ووفقًا لمنصّة الأبحاث حول الموضة العالمية "Lyst "، عادت "غوتشي" للمرتبةِ الأولى كأفضلِ علامةٍ تجاريةٍ بعد أن فقدت مكانها لصالح "اوف وايت" في الربع الأول بسبب نموِ إيرادات الأخيرة بنسبةِ 20٪.

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وعلى صعيدٍ آخر، أطلقت "غوتشي" مجموعة كروز 2020، وكشفت النقاب عن تقنيةٍ جديدةٍ تتيحُ للعملاء تجربة الأحذية الرياضية افتراضيًا، كما استضاف أليساندرو ميشيل، الحفل الضخم "ميت جالا" لهذه السنة.

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بالإضافةِ إلى ذلك، لا يزال هناك الكثير لنتطلع إليه؛ إذ أطلقت "غوتشي" مؤخرًا أول مجموعةٍ لها من المجوهرات الراقية، وتتعاون مع شركة "Farfetch" في سلسلةٍ ستستمرُ لمدة ثمانية أشهر.

وإذا كانت "غوتشي" احتلت المرتبة الأولى تليها "أوف وايت" في المرتبة الثانية، فذلك لا يعني أنهما الوحيدتان؛ إذ حلّت العلامة التجارية "بالنسياغا" المرتبة الثالثة، وجاءت "فالنتينو" في المرتبة الرابعة، بينما استطاعت "برادا" انتزاع المرتبة الخامسة من "فيرساتشي" التي جاءت سادسًا تليها "فندي" سابعًا، لتكون "ستون إيزلاند" ثامنًا، وتسيطر العلامة التجارية المتخصصة بالرياضة "نايكي" على المرتبة التاسعة وتأتي "سان لوران" في نهاية القائمة.

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