طريقة عمل قالب لحم محشي بالباذنجان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

تقدم لكم الشيف غادة التلى طريقة جديدة لعمل اللحم المفروم وهي اللحم المحشو بالباذنجان، لمن يقعون في حيرة تكرار الأطعمة أثناء إعداد الوجبات الرئيسية.

- المكونات

كيلو ونصف من اللحم المفروم

ملح

بهارات

بابريكا

جوزة الطيب

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بودرة ثوم

بودرة بصل

باذنجان مشوي

كوب من البشاميل

كوب جبنة

- طريقة التحضير

يهرس الباذنجان المشوي جيدا ويصفى من الماء، ثم إضافة البشاميل ويقلب مع الجبنة المبشورة، وعلى الجانب الأخر يتم تتبيل اللحم المفروم بالملح والفلفل والبهارات والبابريكا وجوزة الطيب، مع إضافة البصل والثوم.

في المرحلة التالية يوضع اللحم المتبل في قالب كيك إنجليزي مع مراعاة ترك مساحة للحشو، يغطى الحشو بقطع من اللحم المفروم، ويدخل فرنا ساخنا على درجة حرارة 200 مئوية.