5 أنواع من الفاكهة تعالج الهالات السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - تمثل الهالات السوداء تحت العينين مشكلة شائعة بالنسبة للكثير من النساء اللواتي يحرصن على الحفاظ على مظهر خالٍ من العيوب.

وللتخلص من هذه المشكلة، أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا" قائمة بأنواع الفواكه التي يمكن أن تساعد في التخلص من الهالات السوداء، على النحو التالي، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

1-الجوافة

تعتبر الجوافة مصدراً هاماً لفيتامين سي ومضادات الأكسدة، التي تساعد في التقليل من ظهور الهالات السوداء تحت العينين، لذا يوصي خبراء التغذية بالإكثار من تناول هذه الفاكهة.

الأفوكادو

توفر الدهون الصحية وفيتامين H الموجودة في ثمار الأفوكادو، الغذاء الصحي اللازم للحصول على بشرة مشرقة خالية من أي تصبغات وخاصة تحت العينين.

3- الطماطم

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يمكن معالجة الهالات السوداء عبر وضع عصير الطماطم على المنطقة التي تقع تحت العين، لأن الطماطم تساعد على تبييض البشرة، وإعطائها مظهراً ناعماً ونضراً.

امزجي ملعقة صغيرة من عصير الطماطم وملعقة صغيرة من عصير الليمون، ثم ضعي المزيج على عينيك لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء. استخدمي هذا العلاج مرتين في الأسبوع لبضع أسابيع وستحصلين على نتيجة رائعة.

4- الخيار

الخيار له خصائص تساعد على تفتيح البشرة، وهو مليء بفيتامين K الذي يساعد في تقليص الشعيرات الدموية وتقليل ظهور الهالات السوداء. يمكن وضعه مباشرة على البشرة أو تضمينه في نظامك الغذائي.

5- التوت

من المعروف أن مستخلص التوت يبطء عملية شيخوخة البشرة، إذ تحتوي جذوره وقشوره على خواص علاجية ممتازة، إضافة إلى احتوائه على فيتامينات A و B و C، لذا يُنصح بتناوله بشكل منتظم لتفتيح البشرة والتخلص من الهالات السوداء.