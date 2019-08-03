عمرها 66 عاما.. كريستالينا جورجيفا مرشحة أوروبا لقيادة صندوق النقد

عقب محادثات استمرت 12 ساعة، أمس، اختارت حكومات الاتحاد الأوروبي كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية للبنك الدولي، لتكون مرشح التكتل لقيادة صندوق النقد الدولي.

وساندت غالبية دول الاتحاد الأوروبي الـ28، جورجيفا صاحبة الـ66 عاما، لتهزم المرشح الهولندي يروين ديسلبلوم، بعد جولتين من التصويت ومفاوضات مطولة بينهم.

وقررت البلغارية كريستالينا التخلي عن مسؤولياتها في البنك مؤقتا، بعد أن اختارتها حكومات الاتحاد الأوروبي كمرشح لرئاسة صندوق النقد الدولي، حيث طالبت من خلال تغريدة عبر "تويتر"، بعد التشارو مع رئيس لجنة الأخلاقيات بالبنك الدولي، إجازة إدارية أثناء فترة الترشح.

يذكر أن صندوق النقد الدولي يقبل الترشيحات حتى 6 سبتمبر، ويهدف لاختيار مرشح بحلول 4 أكتوبر.