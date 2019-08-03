تعرف على حكم سفر المرأة للحج دون محرم

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال إحدى السيدات حول إجازة سفر المرأة للحج دون وجود محرم لها.

وفي الفتوى التي حملت رقم 3261، أجاب الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، بأنه يجوز للمرأة السفر دون وجود محرم بشرط اطمئنانها على الأمان في سفرها وإقامتها وعودتها، وعدم تعرضها لمضايقات في شخصها أو دينها، مسشتهدًا بحديث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): "فإن طالت بك حياة، لتزين الظعينة -أي المسافرة- ترتحل من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله".

لذلك سفر المرأة للحج من غير محرم أمر جائز شرعًا ما دام الأمن متحققًا في السفر ومكان الوصول.