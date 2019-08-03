الملكة رانيا تتألق بأجمل صيحات الموضة "الكاجوال" والعصرية

تألقت الملكة رانيا في العديد من إطلالاتها الرسمية بأجمل صيحات الموضة الكاجوال والعصرية التي تبرزها من خلال صيحة الحزام المتنوعة والملفت للنظر. فسواء ارتدت الفساتين أو التنانير، لا تتخلى عن الأحزمة الساحرة والملفتة للنظر.

إنطلاقاً من هنا، شاهدي إطلالات الملكة رانيا بموضة الأحزمة الساحرة، وواكبي كيف نسّقت هذه التصاميم بأسلوب راقي.

موضة الفساتين مع الحزام

بلمسات راقية، تتألق الملكة رانيا بموضة الفساتين الواسعة الذي تأتي واسعة ومتطايرة نحو الأسفل وغالباً ما تختار مع هذه الصيحات، موضة الحزام الرفيع الذي يأتي منسدلاً من الأمام أو على الجوانب بالقماش الناعم الذي يأتي متناغماً مع التصميم. والإطلالات الأبرز للملكة رانيا، تبرز من خلال الأحزمة العريضة والتي تأتي بالقماش عينه للفستان المستقيم، الى جانب الموديلات العصرية والتي لا تأتي مستقيمة مع البكل الدائرية أو الهندسية باللون الفضي.

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موضة التنانير مع الحزام

كما تبرز إطلالات الملكة رانيا بموضة الحزام الفاخر الذي يظهر أناقتها ويجعل خصرها ملفتاً للنظر، خصوصاً عندما تنسّقه مع التنانير الطويلة التي تتعدى حدود الركبة. كما تختار الأحزمة المتناغمة مع التنانير سواء من خلال ارتداء الموديلات المقلمة أو الجلدية التي تضفي سحراً خاصاً على أناقتها مع الصيحات الهندسية أو التي تلتف على الخصر بشكل متداخل.

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