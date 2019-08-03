عمان - لايف ستايل
تألقت الملكة رانيا في العديد من إطلالاتها الرسمية بأجمل صيحات الموضة الكاجوال والعصرية التي تبرزها من خلال صيحة الحزام المتنوعة والملفت للنظر. فسواء ارتدت الفساتين أو التنانير، لا تتخلى عن الأحزمة الساحرة والملفتة للنظر.
إنطلاقاً من هنا، شاهدي إطلالات الملكة رانيا بموضة الأحزمة الساحرة، وواكبي كيف نسّقت هذه التصاميم بأسلوب راقي.
موضة الفساتين مع الحزام
بلمسات راقية، تتألق الملكة رانيا بموضة الفساتين الواسعة الذي تأتي واسعة ومتطايرة نحو الأسفل وغالباً ما تختار مع هذه الصيحات، موضة الحزام الرفيع الذي يأتي منسدلاً من الأمام أو على الجوانب بالقماش الناعم الذي يأتي متناغماً مع التصميم. والإطلالات الأبرز للملكة رانيا، تبرز من خلال الأحزمة العريضة والتي تأتي بالقماش عينه للفستان المستقيم، الى جانب الموديلات العصرية والتي لا تأتي مستقيمة مع البكل الدائرية أو الهندسية باللون الفضي.
اقرا ايضاً:
الملكة رانيا تجمع بين معطف الترنش والفستان في تصميم واحد مُبتكر
موضة التنانير مع الحزام
كما تبرز إطلالات الملكة رانيا بموضة الحزام الفاخر الذي يظهر أناقتها ويجعل خصرها ملفتاً للنظر، خصوصاً عندما تنسّقه مع التنانير الطويلة التي تتعدى حدود الركبة. كما تختار الأحزمة المتناغمة مع التنانير سواء من خلال ارتداء الموديلات المقلمة أو الجلدية التي تضفي سحراً خاصاً على أناقتها مع الصيحات الهندسية أو التي تلتف على الخصر بشكل متداخل.
قد يهمك ايضاً:
إليك تصميمات أحدث الفساتين العصرية المناسبة لـ"الأوفر سايز"
ليتيزيا ملكة إسبانيا تتألق بأجمل الفساتين الصيفية الفاخرة والعصرية
كانت هذه تفاصيل خبر الملكة رانيا تتألق بأجمل صيحات الموضة "الكاجوال" والعصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.