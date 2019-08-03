احذري الإصابة بجدري الماء أثناء الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من خطورة الإصابة بجدري الماء أثناء الحمل؛ حيث إنه يهدد الجنين بتشوهات جسيمة.

كما أن إصابة الأم بجدري الماء بعد الولادة تشكل خطرا يهدد حياة الطفل حديث الولادة.

ولتجنب الإصابة بالعدوى والمخاطر الجسيمة المترتبة عليها يتعين على الأم مراجعة حالة التطعيم قبل حدوث الحمل وأخذ اللقاح في حال عدم تلقيه من قبل أو إذا لم تسبق لها الإصابة بالجدري.

جدير بالذكر أن جدري الماء هو مرض فيروسي مُعدٍ يصيب الجلد والأغشية المخاطية تتمثل أعراضه في الطفح الجلدي والحمى والحكة الشديدة والإعياء الشديد، بالإضافة إلى آلام العضلات والصداع والغثيان.