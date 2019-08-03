إطلالات ديانا حداد تلهمك أناقة رصينة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أغسطس 2019 07:33 صباحاً - ازداد اهتمام النجمة ديانا حداد باطلالاتها ومظهرها خلال الفترة الماضية، وأصبحت تميل أكثر إلى الاطلالات العصرية، والتنسيقات الشبابية المتنوعة التي تعدّ الأكثر جمالًا وتألقًا سواء في اختيار الفساتين، أو الأزياء اليومية الأخرى.

فقد أطلَّت ديانا بعدد من الفساتين المميزة خلال الفترة الماضية، أبرزها فستان مفعم بالألوان والحياة، صُمِّم بشكل طويل، بأكمام طويلة، وحزام أزرق في الخصر، ونسَّقت معه حقيبة وحذاء وقبعة باللون البيج، وظهرت بفستان أسود طويل، بأكمام قصيرة، وأكملت مظهرها بمجوهرات ماسية فاخرة، وفي اطلالة متألقة، ارتدت فستانًا طويلًا باللون الفضي، مزيَّنًا باللمعة، بتصميم ضيق من الأعلى وواسع من الأسفل، أيضًا تألقت باطلالة بسيطة مفعمة بالحياة، بفستان أبيض قصير ومنفوش، وحزام أصفر، وزهور ملونة زيَّنت أسفل الفستان.

إطلالات رائعة على طريقة ديانا حداد



وظهرت ديانا بأزياء شبابية، حيث ارتدت بلوزة باللون الأبيض، مزيَّنةً بخطوط بنية، إضافة إلى الجينز، وسترة من الفرو باللون البني، وظهرت ببلوزة من الصوف باللونين الأسود والرمادي، وسترة سوداء، نسَّقتها مع الجينز، وحذاء أسود رياضي، وفي إطلالة عصرية، ارتدت بلوزةً واسعة باللون التيفاني، وبنطالًا واسعًا "كاروهات" باللونين الأبيض والأسود، وأكملت اطلالتها بحقيبة بيضاء وحذاء أسود، وأطلَّت بتنورة سوداء تزينها كتابات بيضاء، وبلوزة سوداء، وأكملت زيها بـ"بوت"، وحقيبة باللون الأبيض، وفي ظهور أنيق ومفعم بالأنوثة، ارتدت بلوزةً سوداء، مزيَّنةً بورد زهري، وبنطالًا واسعًا باللون الزهري، وأطلَّت بأزياء، ساد فيها اللون الأسود، وزيَّنتها بسترة جينز طويلة، و"كاب" من الجينز، وفي اطلالة مشابهة، زيَّنتها بسترة زهرية طويلة.

أيضًا، أطلَّت ديانا بجمبسوت أحمر بشريطة جانبية واثنتين على الأكتاف، كما ظهرت بجمبسوت أكثر بساطة باللون الأسود، يناسب الأزياء اليومية، بأكمام واسعة، تزيِّنه خطوط بيضاء في الجانبين، وأسفل الأكمام والرقبة، وارتدت "جمبسوت" أحمرَ طويلًا، بأكمام مكشوفة، وحزام ذهبي، وتألقت بتنورة سوداء من الجلد، وبلوزة سوداء بأكمام طويلة، تزينها نجوم كبيرة بيضاء.

إطلالات رائعة على طريقة ديانا حداد



واختارت فساتين تتميز بالبساطة، حيث تأنَّقت بفستان ضيق طويل، بأكمام قصيرة، يطغى عليه اللون البني الغامق والفاتح، وأطلَّت بفستان أبيض قصير ضيق من الأعلى، ويتسع من الأسفل، نسَّقت معه قفازات سوداء من الجلد، وحذاءً أسودَ بكعب، وفي اطلالة تلائم المناسبات الكبيرة، اختارت ديانا فستانًا أبيضَ طويلًا، بأكمام طويلة، تزيِّنه نقشات فضية.