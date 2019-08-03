شوق الهادي تختار حقائب تزيد من أناقة إطلالاتها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أغسطس 2019 07:33 صباحاً - تهتم شوق الهادي كثيرًا بمظهرها، وتحرص على تنسيق أزيائها بما يتناسب مع الموضة، ومناسباتها المختلفة، إضافة إلى شخصيتها، بخاصة الحقائب، إذ تعدّ من أكثر الفنانات اهتمامًا بهذه القطعة، وتحرص على اختيارها بأشكال وألوان متنوعة، لتعطي اطلالتها إضافة جميلة ومميزة.

تعدّ حقيبة الظهر من أجمل قطع الاكسسوار التي ينبغي على كل فتاة اقتناؤها، فهي تناسب الاطلالات الكاجوال، واطلالات الفساتين القصيرة، والطويلة، وتعطي مظهرًا عصريًّا مميزًا، لذا ظهرت شوق بحقائب ظهر متعددة، منها حقيبة بنية اللون من الجلد، تزيِّنها رسوم باللون الأسود، وخرزات باللون الأسود والذهبي.

حقائب شبابية من وحي شوق الهادي



كذلك، تفضِّل شوق الظهور بحقائب الخصر، فعلى الرغم من حجمها الصغير، إلا أنها تلائم كثيرًا الأزياء الكاجوال والعملية، مثل اطلالات التسوق، ورحلات السفر، والنزهات، واطلالات المطار بشكلٍ خاص، لذا احرصي عزيزتي على انتقاء حقائب الخصر الجلدية والأنيقة ذات الألوان الكلاسيكية، بخاصة الأسود والبني لسهولة تنسيقها مع معظم الاطلالات.

وقد تألقت شوق الهادي باطلالات كاجوال وعملية بلمسات عصرية مواكبة للموضة، واختارت معها حقائب خصر جميلة، منها حقيبة جلد بنية مع اطلالة جينز، وأخرى ملونة من علامة أديداس، كما أطلَّت بحقيبة فضية برسومات وردية، وتزيَّنت بحقيبة فضية عملية تناسب أزياءها.

وفي اطلالة فريدة من نوعها، ظهرت بحقيبة خضراء بشكل مثلث، وأخرى صغيرة الحجم من علامة لويس فيتون، وتميَّزت بحقيبة صغيرة عاكسة للألوان مع اطلالة مفعمة بالأسود، وأطلَّت بحقيبة مواكبة للموضة باللون الأصفر بحجم صغير، وارتدت حقيبة سوداء يزينها جلد أخضر، وتزيَّنت بحقيبة جلد صغيرة باللون الأبيض، كما ظهرت بحقيبة شفافة بشنطة بيضاء في الداخل، وأطلَّت بحقيبة مميزة بشكل نصف دائرة بيضاء بممسك دائري ذهبي، واختارت حقيبة غريبة بشكل مكعب باللونين البرتقالي والفضي.

حقائب شبابية من وحي شوق الهادي



أيضًا، ظهرت شوقب حقائب كبيرة، أبرزها حقيبة كبيرة عملية باللون السماوي لكسر اللون، وأخرى سوداء من علامة palmainparis، وأطلَّت بحقيبة سوداء كبيرة برسومات بيضاء مميزة، كما اختارت حقيبة حمراء كبيرة مناسبة لكسر اللون في اطلالتها.