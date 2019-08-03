موضة الحجاب مع الاكسسورات المختلفة وطريقة تنسيقها كالفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أغسطس 2019 07:33 صباحاً - الحجاب لم يعد مجرد قطعة تضعينها على شعركِ فقط، بل أصبح موضة منفردة بحد ذاتها، تنسقها الصبايا بطرق مختلفة، ليس فقط بلفات الحجاب الجديدة التي تظهر لنا كل يوم، لكن حتى مع الاكسسوارات المختلفة، كدبابيس الشعر والنظارات، وغيرها.

ولكي تكوني مُلمّة بكل ما هو جديد وعصري، جمعنا لكِ موضة الحجاب مع الاكسسوارات المختلفة وطريقة تنسيقها كالفاشينيستات.

الحجاب مع دبابيس الشعر

الحجاب مع دبابيس الشعر



ظهرت موضة دبابيس الشعر المختلفة كتلك المرصعة بأحجار اللؤلؤ العاجي، وكذلك الدبابيس المعدنية، بشكل كبير هذا الموسم، ولكن ما لم نكن نتوقعه أن تستطيع مدونات الموضة المحجبات تنسيقها بهذه الطريقة المميزة مع الحجاب.

اعتمدتها مدونة الموضة آسيا بطريقة غاية في النعومة مع لفة حجاب التوربان، وكذلك اعتمدتها لينا أسعد مع لفة الحجاب العادية، وكلّ منهما اختارت الدبابيس المرصعة بأحجار اللؤلؤ.

أما سارة صبري فقد اختارت التصميم المعدني الأكثر بساطة، مع لفة الحجاب الواسعة، لاطلالة عملية أكثر تناسب سفرها.



الحجاب مع النظارات المختلفة

الحجاب مع النظارات المختلفة





موضة النظارات صغيرة الحجم كانت مناسبة بشكل كبير للصبايا المحجبات، بخاصة لفات الطرح المعرقة بالورود والألوان الفاقعة، لتأتي النظّارة الميني البسيطة لتُكمل اللوك، كالتي اختارتها مثلًا لينا الغوطي مع العدسات الفوسفورية والنظارة الميني المسحوبة، مع الحجاب الأسود، لاطلالة بسيطة ولكنها لافتة للنظر بالوقت نفسه.

الحجاب مع أقراط الأذن الكبيرة الحجم

الحجاب مع أقراط الأذن الكبيرة الحجم





مثلما حدث بدبابيس الشعر، كذلك عندما ظهرت أقراط الأذن المدورة والمستطيلة كبيرة الحجم، استطاعت مدونات الموضة اعتمادها بكل بساطة مع لفات الحجاب المختلفة، والأمر لم يقتصر فقط على لفة حجاب التوربان، فقد اختارت على سبيل المثال المدونة هيفاء بسيسو، لفة حجاب واسعة من ناحية الرقبة والأذن، واختارت الأقراط المدورة بأحجار اللؤلؤ لاطلالة منعشة هذا الموسم.

الحجاب مع القبعات

الحجاب مع القبعات



تحدثنا عن هذه الموضة كثيرًا، لكنها أصبحت جزءًا أساسيًّا باطلالات مدونات الموضة المحجبات، ولم تعد مجرد قطعة إضافية لتزيين المظهر، على العكس فأصبحت القبعة هي ما تضيف لمسة حيوية وناعمة للصبيّة.

كالتي اختارتها الفاشينيستا صوفيا جودسون للفة الحجاب الأنثوية مع فستانها الصيفي، لاطلالة غاية في الأنوثة.

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