مكياج ناعم وخفيف ليوم العيد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أغسطس 2019 07:33 صباحاً - مكياج ناعم وخفيف هو الخيار الأمثل لصبيحة يوم العيد والاحتفال مع الأسرة والأصدقاء، مكياج طبيعيّ غير متكلّف تكتمل معه إطلالة أنيقة بعيدة عن المكياج الصارخ....



مكياج سموكي ناعم

أضيفي المزيد من السحر إلى مكياج ناعم وخفيف بلمسات من السموكي الخفيف والناعم بتدرّجات تتناسب مع لون عينيكِ وفستانكِ، كالزمرّديّ، البرغاندي والورديّ مع خطوط الـ أيلاينر المسحوبة إلى الخارج والأعلى وشفاه ورديّة بدرجة هادئة أو صارخة.









الألوان الترابيّة والبرونزيّة

لإطلالة شرقيّة في العيد، اختاري مكياج عيون ناعم بألوان ترابيّة، مع آيلاينر فوق الجفن العلويّ يصل إلى زاوية العين الخارجيّة، سواء عريض أو رفيع وفقاً لكثافة الظلال على الجفون.

استعيني بخدعة الهايلايتر الأبيض للزوايا الداخليّة للعينين وانثري المزيد من ألوان الغليتر الخفيفة على الجفن المتحرّك لمزيد من التوهّج وكثّفي الماسكارا على الرموش.





عيون متالقة بالسموكي الخفيف

مكياج ناعم وخفيف خاصّة مكياج العيون يعكس الكثير من هدوء شخصيّة المرأة وأنوثتها الرقيقة، أسلوب مميّز في المكياج وأنيق في آن.

شاهدي صورمكياج ناعم وخفيف ، فهي من أحدث خطوط الموضة الخاصّة بالمكياج وتحديداً مكياج العيون، لتختاري منها للعيد ما يناسب أسلوبكِ.

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