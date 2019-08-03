ماسكات الكركم لنضارة بشرتكِ في عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أغسطس 2019 07:33 صباحاً - فوائد الكركم للبشرة لها تاريخ طويل في العناية بجمالها ونضارتها، ولأننا على مشارف استقبال عيد الأضحى، فهو واحد من أفضل المواد الطبيعية التي ننصحكِ باعتمادها كـ ماسكات مفيدة لنضارة بشرتكِ بالعيد.



فوائد الكركم للبشرة



- يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، لهذا فهو مضاد للشيخوخة، والتجاعيد التي تصيب بشرة المرأة مع التقدم في العمر.

- يساعدكِ في التخلص من أيّ التهابات تسببها أشعة الشمس، لهذا ننصحكِ باعتماده في الصيف الحار، للوقاية من أشعة الشمس الحارقة.

- يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تساعد بشرتكِ في تجديد خلاياها ونضارتها.

- يمنح البشرة التوهج والنضارة، بخاصة إذا كنتِ تعتمدين الماسكات التي تحتوي على الكركم بشكل دوري، فسوف تلاحظين الفرق بوقت قصير.

ماسكات الكركم لنضارة بشرتكِ



ماسكات الكركم للبشرة



خليط الكركم والأرز المطحون





- ملعقة صغيرة كركم

- ملعقة صغيرة أرز مطحون

- 2 ملعقة صغيرة زبادي

- 3 قطرات زيت زيتون



طريقة عمل الماسك



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعي الماسك على بشرتكِ، مع الفرك قليلًا.

اتركي الماسك حتى يجف أو بعد مرور نصف ساعة.

أزيلي الخليط بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة إلى مرتين أسبوعيًّا، للحصول على تفيتح وبشرة وردية ناعمة.

ماسكات الكركم لنضارة بشرتكِ



ماسك الكركم والحليب



- ملعقة كبيرة حليب

- ملعقة صغيرة كركم

- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة زيت زيتون



طريقة تحضير القناع



اخلطي المكونات مع بعضها حتى تصبح كالعجين الليّن.

وزعي الخليط على بشرتكِ والرقبة، لنتيجة أفضل.

اتركي الماسك على بشرتكِ لمدة 25دقيقة.

اشطفي وجهكِ بالماء بعدها، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا.

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ماسكات الكركم لنضارة بشرتكِ



ماسك الكركم والنشا وماء الورد



- ملعقة صغرة كركم

- ملعقة صغيرة نشا

- ملعقة صغيرة ماء ورد



طريقة تحضير الماسك



اخلطي الكركم مع النشا وماء الورد.

ضعي الخليط على بشرة الوجه والرقبة،

اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء البارد.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا لنتيجة ملحوظة وسريعة والحصول على بشرة رطبة في عيد الأضحى.

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