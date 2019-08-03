خيارات مناكير أحمر مطفي لعيد الأضحى 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أغسطس 2019 07:33 صباحاً - يجمع المناكير الأحمر المطفي بين الكلاسيكية والغموض، وهو أحد أفضل خيارات المناكير الملائمة للعيد، لأنه سيمنحك مزيداً من التألق والجمال، ويجعلك تبرزين أنوثتك من خلال أظافرك. فإن كنت من محبات المناكير الأحمر المطفي، سنقدم لك مجموعة من خيارات مناكير أحمر مطفي، لتختاري من بينها ما يعجبك.



الأحمر المطفي والذهبي

يضيف البريق عامل جمال باهراً الى أي مناكير، فكيف الحال إذا كان مع المناكير الأحمر المطفي؟ فذلك سيضفي على أظافرك الكثير من الجاذبية والتميز، مما سيعزز من جمال وأناقة إطلالتك في العيد. استخدمي المناكير الأحمر المات والمناكير الذهبي البراق على أظافرك بأسلوب الفرنش، كما بإمكانك أن تطبقي المناكير الذهبي البراق على ظفر واحد من كل يد.

الأحمر المطفي والذهبي



الأحمر المطفي والأحمر اللامع

إن المزج بين المناكير الأحمر المطفي والمناكير الأحمر اللامع، هو أسلوب عصري جداً لتزيين أظافرك خلال العيد، وسيضفي على أظافرك لمسة مفعمة بالأنوثة ستلفت الأنظار إليك. لذلك، تمتعي بأظافر غاية في الجمال من خلال استخدام المناكير الأحمر المطفي والأحمر اللامع، وتطبيقهما بأسلوب المناكير الفرنسي.

الأحمر المطفي والأحمر اللامع



المناكير الأحمر المطفي الموحد

إذا كنت من محبات المناكير الأحمر المطفي الموحد، فلا تترددي في اعتماده خلال العيد، فهو يشكل أحد أفضل خيارات المناكير الملائمة لأجواء العيد، لا سيما إن كنت تتمتعين بأظافر طويلة، فهو أفضل طريقة لإبراز جمال أظافرك.

المناكير الأحمر المطفي الموحد



المناكير الأحمر المطفي والنيود

يعد الأحمر المطفي مع النيود خياراً رائعاً للعيد، لا سيما إن زينت أظافرك بأكسسوارات ناعمة تضفي الجمال والفخامة على أظافرك. ولتنفيذ أفضل مزيج بين المناكير الأحمر المطفي والمناكير النيود، طبقي الأحمر المطفي على كامل أظافرك باستثناء ظفر واحد تضعين عليه المناكير النيود. بعدها، زيني أظافرك بالأكسسوارات.

المناكير الأحمر المطفي والنيود



الأحمر المطفي والأحمر البراق

إذا كنت لا ترغبين في تعدد ألوان المناكير، فإن المناكير الأحمر المطفي مع المناكير الأحمر البراق، سيشكل خياراً رائعاً لك في العيد، بحيث تطبقين الأحمر المطفي على كامل أظافرك، ومن ثم تطبقين خطاً دائرياً ناعماً من المناكير الأحمر البراق على قاعدة الظفر.

الأحمر المطفي والأحمر البراق

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