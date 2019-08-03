موجة من الجدل طالت الفنانة ديانا كرازون، بعد مشاركتها بمهرجان جرش مؤخرا، بسبب ثوبها الفاضح الذي ظهرت به خلال الحفل.
واتهم النائب صالح العرموطي، كرازون، خلال جلسات البرلمان الأردني، أنها كسرت التقاليد الأردنية من خلال هذا الثوب الفاضح، وصرّح لإحدى وسائل الإعلام الأردنية: "ظهرت على المسرح شبه عارية، وهو مناف لتقاليدنا الأردنية".
وارتدت الفنانة الإردنية ثوباً "بيج" مطرزا باللون الفضي ويحمل توقيع المصممة "بدور الحبيب"، وتم تبطين الثوب بقماش "بيج" وجعل بعض الناظرين إليه يظنون أنه شفاف فيما يترك مجالا لظهور جسدها من تحته.
بينما لم ترغب النجمة ديانا كرازون بالتعليق على تلك الاتهامات التي وجّهت إليها، وقالت إنها "مثيرة للضحك"، مؤكدة أنها جربت الفستان تحت أضواء الشمس ولم يظهر منها أي شيء مخالف للتقاليد الأردنية، بحسب "العربية".
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني أردني يهاجم ديانا كرازون بسبب فستان جريء.. والأخيرة: جربته في الشمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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