لهذا السبب يجب تعقيم جهاز التحكم في غرفة الفندق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يعتقد الكثيرون بأن غرف الفنادق السياحية، هي من الأماكن التي يمكن الوثوق بها بشكل مطلق من ناحية النظافة. إلا أن بعض موجودات الفندق قد تكون قذرة للغاية وتتسبب بانتقال العدوى للنزلاء.

وبحسب دراسة أجريت مؤخراً، فإن جهاز تحكم التلفزيون، قد يحتوي على كمية كبير من البكتريا، وذلك لاستخدامه المستمر من قبل آلاف النزلاء سنوياً، وهذا حسب ما نشر وقع "24" الاماراتي عن صحيفة إكسبرس البريطانية.

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وتقول الدراسة التي أجريت في جامعة هيوستن، إن مستويات التلوث في غرف الفنادق عادة ما تكون منخفضة وذلك بسبب العناية التي تحظى بها، إلا أن بعض موجودات الغرف مثل جهاز التحكم الخاص بالتلفزيون لا يلقى عادة الاهتمام الكافي، وقد يتم إهمال تنظيفه من قبال عاملي النظافة.

وقد قام الباحثون بأخذ عينات من 18 سطحاً في عدة غرف فندقية، وتبين بأن جهاز التحكم الخاص بالتلفزيون، ومفاتيح مصابيح السرير، ومقابض الأبواب والنوافذ، احتوت على كميات كبيرة من بكتريا البراز التي مثلت 81 بالمئة من البكتريا الموجودة على تلك الأسطح.

وأوصى الباحثون، النزلاء باستخدام المناديل المعقمة لتنظيف جهاز التحكم حال وصولهم إلى غرفة الفندق، لتجنب التقاط أي جراثيم متراكمة على الجهاز، أو وضعه في كيس من البلاستيك الشفاف لتجنب لمسه على الإطلاق.