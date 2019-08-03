طريقة عمل لحمة معصجة موفرة بفول الصويا

لتحضير لحم مفروم، كمية أكثر بنفس الطعم، ويمكنك إضافة فول الصويا لها، وبالتالي يكون لديك لحم مفروم معصج بفول الصويا، والتي يمكن استخدامها في كثير من الأكلات، مثل المكرونة بالبشاميل، والأرز المعمر، والكوسة بالبشاميل، وكذلك تصلح جدا لـ الكفتة، حيث لا يقل حجمها. المكونات كيلو لحم مفروم 2 بصلة كبيرة كوب فلفل أخضر رومي كيلو فول صويا منقوع ومصفى قرفة ناعمة زنجبيل بودر Advertisements ملح وفلفل أسود طريقة التحضير يشوح البصل فى الزيت على النار. يضاف اللحم المفروم والقرفة والزنجبيل والملح والفلفل الأسود. يضاف فول الصويا والفلفل الرومي وتقلب المكونات. يمكن حفظ اللحوم في أكياس بلاستيكية.

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