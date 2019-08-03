أعراض التهاب الجيوب الأنفية

يعتبر التهاب الجيوب الأنفية من الأمراض المزمنة المنتشرة الذي يصاحب نزلات البرد غالبا، حيث يتراكم المخاط ما يؤدي لصعوبة في التنفس.
الأعراض
نزول إفرازات سميكة وشفافة من الأنف.
حدوث احتقان أو انسداد بالأنف مما يسبب صعوبة التنفس عبر الأنف.
حدوث تورم في المنطقة المحيطة بالعين أو الأنف وشعور بالألم فيها.
حدوث سعال في حالات الأطفال وضعف الشم والتذوق لدى الكبار.
بالإضافة إلى بعض الأعراض الأخرى مثل:
حدوث ألم في الأسنان أو الفك العلوي.
الشعور بألم في الأذن.
ازدياد السعال أثناء فترات الليل.
حدوث التهاب بالحلق.
رائحة كريهة بالفم.
أحيانا يصاحبها غثيان.
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