قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل كفتة الشوي، من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات اللذيذة التي يمكن تحضيرها بسهولة. مقادير عمل كفتة الشوي كيلو لحمة مفرومة. كوب برغل. بصلة مبشورة. ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة. جوزة الطيب ناعمة. بهارات. بابريكا. Advertisements ملح. فلفل أسود. طريقة عمل كفتة شوي يطحن البرغل في الكبة مع البصل والبابريكا، وجوزة الطيب والبهارات والبقدونس واللحمة المفرومة. يضاف الجيلاتين المذاب في القليل من الماء الساخن. يقلب كل الخليط ويشكل إلى أصابع. ترص في أطباق فويل بين أكياس بلاستيك. توضع في الفريزر حتى الاستخدام.

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