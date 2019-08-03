تعرف على أمراض السمنة

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الزيادة المفرطة في وزن الإنسان تصيبه بما يسمى السمنة، وهي من الأمور التي لا يجب أن يتهاون معها الإنسان، إذ تعرضه لمشكلات صحية أكثر، فوجود نسبة عالية من الدهون في الجسم يسبب أمورا سيئة، منها الضغط على العظام، والأعضاء الداخلية.
فأمراض متعددة يمكن أن تصيب الإنسان إذا لم يعالج الإصابة بالسمنة، وعرض بعضها موقع "هيلث لاين".
أمراض السمنة
داء السكري من النوع 2.
مرض القلب.
ضغط دم مرتفع.
بعض أنواع السرطان (سرطان الثدي والقولون والبطانة).
السكتة الدماغية.
أمراض المرارة.
مرض الكبد الدهني.
توقف التنفس أثناء النوم، ومشاكل التنفس الأخرى.
التهاب المفاصل.
العقم.
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