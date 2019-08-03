كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أغسطس 2019 01:36 صباحاً - غالباً ما تعتمد المرأة على مستحضرات التجميل من كريمات وسيروم؛ لكي تحافظ على نضارة وشباب بشرتها، وتقلل من ظهور التجاعيد؛ لكي تبدو أصغر سناً. إلا أن للملابس والأزياء أيضاً دوراً كبيراً في الحفاظ على شباب المرأة؛ حيث يعد اختيار الألوان والتصاميم والأكسسوارات الأنيقة المناسبة أساسياً لجعل إطلالة المرأة عصرية وأصغر سناً.

ملابس بألوان حيوية لإطلالة شبابية



وإذا كنت متأكّدة من أن خياراتك في اختيار الملابس تجعلك تبدين أكبر سناً، فسوف نضع اليوم بين يديك في «الخليج 365»، بعضاً من أفكار الملابس ونصائح الموضة التي ستفعمك بالشباب، وتمحو كل علامات التقدم في السن.

أفكار ملابس تجعل المرأة أصغر سناً

أفكار ملابس الترتر تجعل المرأة أصغر سناً

إن الملابس البراقة ليست مخصصة فقط للفتيات في سن المراهقة؛ حيث يمكن لتصاميم الترتر أن تضفي الحيوية وروح الشباب على المرأة التي ترتديها مهما كان عمرها؛ لا سيما إذا ما تم اعتماده على فساتين أنيقة مثل تلك التي اخترناها من المول. كوم.

-فستان قصير باللون الذهبي من جاكلين باريس



تسوقيه من المول. كوم بسعر 158.60 ر. س

لإطلالة شابة مفعمة بالحياة، اخترنا لك هذا الفستان من تصميم علامة جاكلين باريس المصمم من الترتر باللون الذهبي. يتميّز هذا الفستان بتصميمه القصير اللافت والعصري وأكمامه الطويلة شبه المفتوحة. لا تنسقي معه أي مجوهرات؛ كي لا تبالغي في الإطلالة.

-فستان متعدد الألوان مصمم بأكمام قصيرة وقصة مستقيمة من أوبرا

تسوقيه من المول. كوم بسعر 207.25 ر. س



فستان سهرة ميدي مزين بالترتر باللونين الفضي والأسود، بقصة مستقيمة وأكمام قصيرة واسعة ومطبعة بالورود. يتميّز هذا التصميم بسحاب خلفي ظاهر، وهو سيوفّر إليك إطلالة أنيقة إذا ما اعتمدته مع حقيبة وحذاء بكعب باللون الأسود.

أفكار ملابس ملوّنة تجعل المرأة أصغر سناً

تقوم ألوان الملابس الداكنة بإضفاء التحفّظ والجمود على الإطلالة، لذلك ننصحك بالتغيير وارتداء ملابس ذات ألوان مشرقة وفرحة لإطلالة أصغر سناً وشباباً. وقد اخترنا لك من المول.كوم، بعض الملابس الملوّنة لكي تستوحي منها.

-جمبسوت أحمر باكتاف مكشوفة من جاكلين باريس

تسوقيه من المول. كوم بسعر 78.80 ر. س



يتميّز هذا الجمبسوت بتصميمه الشبابي العصري المواكب لآخر صيحات الموضة. وهو بلونه الأحمر الحيوي وتصميمه بالكشاكش سوف يضفي على إطلالتك جمالاً أنثوياً أخاذاً ويجعلك تبدين أصغر سناً.

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-تنورة بأطوال متباينة مطبعة بالورود من كوكا

تسوقيه من المول. كوم بسعر 745.23 ر. س



تنورة بأطوال متباينة مطبعة بالورود الزرقاء والفوشيا الحيوية من كوكا. هذه التنورة مصممة من البوليستر، وهي مناسبة لإطلالة حفل عشاء أو عصرية.

أفكار ملابس وبناطيل بأرجل قصيرة Cropped تجعل المرأة أصغر سناً

تعمل البناطيل ذات الأرجل القصيرة Cropped على إبراز جمال الساق، وبالتالي إعطاؤك إطلالة أكثر شبابيةً وتألّقاً. وفقد انتقينا لك من المول.كوم تصميمين اثنين من تلك البناطيل.

- بنطلون للنساء جينز أزرق اللون من في إس فاشن

تسوقيه من المول. كوم بسعر 104.08 ر. س



بنطلون نسائي جينز باللون الأزرق، يتميّز بقصة ضيقة Skinny وأرجل قصيرة، مع جيوب أمامية وخلفية.

اعتمديه مع حذاء بكعب لإطلالة رائعة تجعلك أصغر سناً.

- بنطلون نسائي من قماش البوليستر من في إس فاشن

تسوقيه من المول. كوم بسعر 75.22 ر. س



بنطلون نسائي باللون الأسود مصمم من قماش البوليستر من في إس فاشن. يتميز بتصميم خصر مطاطي، جيوب جانبية بالإضافة إلى حزام على الخصر.

نسقيه مع توب أو قميص بألوان فرحة مثل الأصفر والأحمر والفوشيا لإطلالة أكثر شباباً.