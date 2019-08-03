كيف تختار ملابس تناسب شكل جسدك؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أغسطس 2019 01:36 صباحاً - إذا كنت تريد أن تبدو شديد الأناقة ومميزاً، وأن يكون لك إطلالة خاصة ومختلفة تميزك عن غيرك من الأشخاص، فإنه من الضروري أن ترتدي ملابس ملائمة لحجم وشكل جسدك؛ لأنك إذا ارتديت ملابس واسعة للغاية فإنك ستبدو وكأنك طفل صغير يرتدي ملابس شخص أكبر منه، وإذا ارتديت ملابس ضيقة ومشدودة للغاية فستبدو سخيفاً ومزعجاً، لهذا السبب نُقدم لك بعض النصائح والمعلومات لمساعدتك على ارتداء ملابس تتناسب مع حجم وشكل جسمك.

كيف تتأكد أنك في كامل أناقتك وملابسك عالية الجودة؟



ما هو نوع جسمك؟

أناقة الرجل

بلغة كمال الأجسام، فإن أشكال الجسم تتنوع ما بين أكتومورف، ميزومورف، أندومورف. الأكتومورف هو الجسم النحيف بشكل طبيعي، أما الميزومورف فهو الشخص الذي يملك بنية عريضة نسيباً ولديه الكثير من العضلات، أما الأندومورف فهو الجسم الممتلئ من الجزء الأسفل. ولكل نوع من أنواع الأجسام هذه ملابس تناسبه وتجعله أكثر تميزاً عن غيره.



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للرجل : أناقتك بأقل كلفة ممكنة