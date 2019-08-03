إطلالة كاملة بالأبيض لنهاراتك الصيفية

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أغسطس 2019 01:36 صباحاً - تناسب الإطلالات التي يزيّنها اللون الأبيض مختلف مناسباتك هذا الموسم، فهو لون يعكس الصفاء ويمنحك شعوراً بالانتعاش والحيوية. وقد أبهرتنا معظم الدور العالمية بأزيائها البيضاء والتي جاء بعض منها ليكون إطلالة كاملة تعنون حضورك.
إعداد وتصوير: جهاد حجيلي
شعر ومكياج: Velvet Management
الملابس والإكسسوارات: Ermanno Scervino, Dolce&Gabbana, Tod’s, Joseph, Jil Sander, Emporio Armani, D.Exterior, TPN, Paanda, Dita by Dita Von Teese, Liviana Conti
فستان من Ermanno Scervino. السعر 1154$
نظارات شمسية من Dolce&Gabbana. السعر 400$
سروال من Joseph. السعر 318$
قميص من Jil Sander. السعر 815$
نظارات شمسية من Emporio Armani. السعر 240$
حقيبة من الجلد الأبيض. السعر 1367$
حذاء من الجلد الأبيض. السعر 610$
كلاهما من Tod’s
قميص باللون الأبيض. السعر 650$
تنورة مع عقدة. السعر 650$
كلاهما من Joseph.
صندل بكعب مسطّح. السعر 557$
نظارات شمسية. السعر 500$
كلاهما من Tod’s
سروال من D.Exterior. السعر 377$
توب من TPN. السعر 198$
حذاء من Paanda. السعر 52$
فساتين سهرة بالكاب الطويل من أسبوع باريس للكوتور
توب من Jil Sander. السعر 689$
سروال من Joseph. السعر 318$
حقيبة من Tod’s. السعر 1904$
فستان من TPN. السعر 238$
نظارات شمسية من Dita by Dita Von Teese. السعر 600$
توب من Liviana Conti. السعر 424$
سروال من Joseph. السعر 451$
فساتين ناعمة مناسبة للصيف
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