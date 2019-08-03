كشخة العيد بفساتين ملونة من فاطمة المؤمن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أغسطس 2019 01:36 صباحاً - فاطمة المؤمن واحدة من بين أكثر مدونات الموضة أناقةً في الوطن العربي، حيث تمكنت وبفترة قصيرة أن تستقطب عددًا كبيرًا من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، وصل عددهم إلى ما يزيد عن 1.8 مليون متابع.

فقد أبهرت المهندسة المعمارية العالم العربي والخليجي بتقاطيع وجهها الجذابة، واطلالاتها المستوحاة من شهيرات هوليوود المميزات، حيث يميل أسلوبها إلى الشبابي والعملي، ما يجعلها دائمًا تطلّ على متابعيها باطلالات في غاية الأنوثة والأناقة والعصرية، إذ تمكنت من الجمع بين الأذواق العصرية والغربية، مع اختلاف الألوان الجذابة الحيوية التي تناسب لون بشرتها، والتصميمات الرائعة التي تُظهر أنوثتها.

وفي هذا السياق اخترنا لكِ الخليج 365 بعض اطلالات فاطمة المؤمن، من صورها في انستقرام، لكي تختاري كشخة العيد من وحي فساتينها الملونة والشبابية، شاهدي الصور وتألقي في عيد الفطر بحيوية مميزة.



الألوان في اطلالات فاطمة المؤمن

العصرية في إطلالة فاطمة المؤمن



تتمتع فاطمة المؤمن بجرأة واضحة في اختيار الألوان التي تتألق بها، بخاصة وأنها تتمتع ببشرة تتناسب مع الألوان الصيفية والحيوية، ما يضفي على أناقتها لمسة جمالية مميزة، وأناقة مبهجة، كما أنها تتمتع بقوام ممشوق ولا تخشى من أن تُبرز جمال جسدها كما هو.



تصميمات تختارها فاطمة المؤمن

فستان بالتصميم الملتف



تختار فاطمة المؤمن تصميمات فساتينها بذكاء لافت، إذ تعتمد على القصات التي تُبرز جمال قوامها، حيث إنها تخفي المنطقة التي لا تريد إبرازها، وتركز على بروز المناطق التي تريد أن تكون الأكثر وضوحًا في جسدها.

وفي هذا السياق يمكنكِ الخليج 365 اختيار فساتين بأكمام واسعة لإخفاء الذراعين المكتنزين، أو الفساتين بالتصميم الملتفّ الذي يُبرز جمال الخصر ويخفي الأرداف، وكثيرًا ما تختاره فاطمة المؤمن.



فساتين الأوف شولدر off shoulder في اطلالات فاطمة المؤمن

فاطمة المؤمن بفستان أوف شولدر



تتصدر فساتين الأوف شولدر موضة الصيف لهذا العام، حيث تمتاز بالجرأة والملائمة لجميع الأوقات، ومن الطبيعي أن تختار فاطمة المؤمن القصات الرائجة وتتألق بها، ويمكنكِ أنتِ أيضًا أن تتألقي في العيد بفساتين أوف شولدر.

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الكشكش في فساتين فاطمة المؤمن

فاطمة المؤمن بفستان من الكشكش



منذ مواسم عدة ونحن نلاحظ سيطرة الكشكش على الموضة بشكل عام، وعلى الفساتين بشكل خاص، وهذه الفساتين التي تألقت بها فاطمة المؤمن توحي بالكثير من الأنوثة والجاذبية.



شاهدي الصور واستوحي منها اطلالتكِ في عيد الأضحى.

أبرز صيحات الموضة مع الفاشينيستا فاطمة المؤمن..تعرّفي إليها