دليلك لتبدو أنيقاً في حفلات الزفاف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أغسطس 2019 01:36 صباحاً - حفلات الزفاف والأعراس التي تُقام في فصل الصيف تكون صداعاً في الرأس نوعاً ما، خاصة وأنك تحاول ارتداء ملابس خفيفة تتناسب مع درجة الحرارة المرتفعة وأن تحافظ على أناقتك في الوقت نفسه. أبسط خيار تلجأ إليه في هذه الحالة هو البدلة الرسمية العادية المعتاد ارتداؤها، ولكن إذا أطلقت العنان لنفسك فربما ستعثر على المزيد من قطع الملابس الأخرى التي تجعلك تبدو أنيقاً وغير مُقيد في الوقت نفسه.

من أجل مساعدتك على الظهور في أفضل إطلالة في حفلات الزفاف الصيفية، نقدم لك مجموعة من النصائح التي تجعلك في غاية الأناقة في أيام الصيف الحارة.

كيف تتأكد أنك في كامل أناقتك وملابسك عالية الجودة؟



تحقق من دعوة حفل الزفاف

أناقة الرجل

أول خطوة عليك القيام بها أثناء تفكيرك فيما سترتديه أثناء حفل الزفاف هو التأكد ما إذا كان العروس والعريس يضعان قواعد مُعينة لارتداء الملابس في حفل زفافهما. في مُعظم الحالات ستجد هذا مكتوباً على الدعوة الخاصة بحفل الزفاف.

إذا لم تكن هناك قواعد مُعينة أو تحديد لطريقة مُعينة لارتداء الملابس، فحاول أن تُطلق العنان لنفسك وأن تختار الملابس التي سترتديها بطريقة فريدة من نوعها، مع الالتزام بالبساطة والرُقي.

للرجل : أناقتك بأقل كلفة ممكنة



ارتد القطن والبوليستر

أناقة الرجل

أقمشة الصيف المثالية هي الأقمشة التي تدع جسمك يتنفس ولكنها أنيقة في الوقت نفسه. لذلك هناك خياران رئيسيان يُوصى بارتدائهما وهما القطن البوليستر.

تسمح الأقمشة المصنوعة من القطن بدخول المزيد من الهواء إلى جسمك كما أنها تمتص الرطوبة، ما يجعلها شديدة الفعالية في فصل الصيف وفي الليالي الحارة، كما أنها تكون مثالية أثناء ارتدائها في حفلات الزفاف، لأنها سوف تسمح لك بحرية التحرك والرقص كما يحلو لك.

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على عكس القطن، فإن البوليستر من أفضل الأقمشة التي يُفضل ارتداؤها في الأجواء الرطبة، ما يعني أنه من غير المُرجح أن يظهر العرق على ملابسك، إلا أنك لن تشعر بالراحة نفسها التي تشعر بها بينما ترتدي ملابس قطنية. لذلك عليك التفكير في أولوياتك عندما تفاضل بين أنواع الأقمشة، واسأل نفسك هل ترغب في أن تحافظ على برودة جسمك؟ وإذا كانت إجابتك نعم، سيكون القطن الخيار المثالي، أما إذا كنت تريد الحفاظ على مظهرك وتجنب ظهور العرق على ملابسك، فسيكون البوليستر أفضل.



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