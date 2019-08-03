ماسكات لتنظيف البشرة وتبييضها خلال الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أغسطس 2019 01:36 صباحاً - البشرة لا تحتاج إلى غسلها بطريقة سطحية، لكنها بحاجة إلى التنظيف العميق للتخلص من الشوائب العالقة بها، وكذلك البكتيريا والجلد الميت الذي لا يمكن ملاحظته بالعين، لذا عليك تنظيف البشرة باستمرار، وجعلها خطوة أساسية في روتينك اليومي.



وتنظيف البشرة لا يكلفك الوقت الكثير وكذلك المكونات، حيث تقدم لك مجموعة من الماسكات الطبيعية وغير المكلفة ماديًا لتنظيف البشرة من دون استخدام منتجات العناية بالبشرة التي بالطبع تحتوي على مواد كيميائية، لذا عليك تطبيق الماسك المناسب لك حسب نوع بشرتك.



ماسك البيض وزيت الزيتون لتنظيف البشرة العادية





المكونات:



صفار بيضة



القليل من عصير البرتقال



بعض نقاط الليمون



ملعقة زيت زيتون



ماسك البيض وزيت الزيتون





طريقة التحضير والتطبيق



اغسلي وجهك بالماء الدافئ لتفتيح مسام البشرة.



اخلطي صفار البيضة مع عصير البرتقال جيدًا.



أضيفي الليمون وبعدها زيت الزيتون مع التقليب جيدًا.



طبقي الخليط على وجهك واتركيه لمدة خمس عشرة دقيقة.



اغسلي وجهك بالماء الفاتر.



رطبي وجهك بماء الورد.





ماسك زيت اللوز لتنظيف البشرة الجافة





المكونات:



قطرات من زيت اللوز



صفار بيضة



عصير ليمونة



ماسك زيت اللوز



طريقة التحضير والتطبيق



اغسلي وجهك بالماء الدافئ لتفتيح مسام البشرة.



في وعاء مناسب أخفقي صفار البيضة جيدًا.



أضيفي عصير ليمونة مع قطرات زيت اللوز إلى البيضة.



اخلطي المكونات مع بعضها جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.



طبقي الخليط على وجهك واتركيه لمدة خمس عشرة دقيقة.



اغسلي وجهك بالماء الفاتر.



طبقي الماسك من مرة إلى مرتين أسبوعيًا لتنعمي ببشرة نظيفة وبيضاء.





ماسك جل الصبار والشوفان لتنظيف البشرة الدهنية





المكونات:



ملعقة كبيرة من الشوفان.



ملعقة كبيرة من جل الصبار الطبيعي.



طريقة التحضير والتطبيق



اغسلي وجهك بالماء الدافئ لتفتيح مسام البشرة.



اخلطي الشوفان بالصبار جيدًا، حتى تحصلي على خليط متجانس.



طبقي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة.



اغسلي وجهك بالماء الدافئ ثم البارد.



طبقي الماسك من مرة إلى مرتين أسبوعيًا.



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ماسك الجزر والعسل للبشرة الحساسة





المكونات:



ملعقتان من عصير الجزر الطازج



ملعقة من عسل النحل الطبيعي



طريقة التحضير والتطبيق



اغسلي وجهك بالماء الدافئ لتفتيح مسام البشرة.



امزجي العسل بعصير الجزر جيدًا.



طبقي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة خمس عشرة دقيقة.



اغسلي وجهك بالماء الفاتر.



ضعي المرطب المناسب على وجهك.

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