الامارات | تدابير بسيطة تحمي من مخاطر الصيف الساخن

شكرا لقرائتكم خبر عن تدابير بسيطة تحمي من مخاطر الصيف الساخن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يرتفع خطر الإصابة بضربة الشمس والحروق، إضافة إلى صعوبات النوم. ويمكن مواجهة هذه المخاطر والمشكلات من خلال بعض التدابير البسيطة، كارتداء قبعة، واستخدام كريم واقٍ من الشمس.

وأكد أندرياس باتس، من الصليب الأحمر الألماني، ضرورة حماية البشرة، خصوصاً الأنف والأذن والرقبة، من أشعة الشمس باستخدام كريم واقٍ من الشمس ذي مُعامل حماية (SPF) يبلغ 50.

وفي حال الإصابة بحروق شمسية، التي تتمثل أعراضها في احمرار الجلد، فإنه يمكن تخفيف الآلام بواسطة جِل أو لوشن خال من العطور أو كمادات رطبة. أما إذا تكونت على هذه الحروق ما يشبه الفقاعات أو صاحبتها آلام شديدة أو حمى، فيجب التوجه إلى الطبيب. كما ينبغي الذهاب إلى الطبيب أيضاً في حال الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام.

قبعة وظل

ولتجنب الإصابة بضربة شمس، ينبغي ارتداء قبعة أو قلنسوة. وتتمثل أعراض ضربة الشمس في الصداع، وتصلب فقرات العنق والغثيان والقيء. ويلزم التوجه للطبيب في حال اشتداد هذه الأعراض، أو إذا كانت مصحوبة بحمى. وتتمثل الإسعافات الأولية لمثل هذه الحالات في الابتعاد عن أشعة الشمس، والذهاب فوراً إلى الظل، مع تغطية الرأس والرقبة بقطعة قماشية مبللة.

كما ينبغي ارتداء ملابس فضفاضة مصنوعة من خامات مناسبة لا تُشعر الجسم بمزيد من الحرارة. وبالنسبة للطعام المناسب في الأيام الحارة، فإن باتس ينصح بتجنب الطعام الدسم، نظراً لأنه صعب الهضم، ويشكل عبئاً إضافياً على الجسم.

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تبريد الجسم

من ناحية أخرى، حذر باتس من القفز في مياه البحر الباردة مباشرة بعد التعرض لأشعة الشمس فترة طويلة، إذ يشكل هذا خطراً على الدورة الدموية. ولتجنب هذا الخطر ينبغي تبريد الجسم قبل نزول البحر أو حمام السباحة. من جانبها، تنصح الرابطة الألمانية لمنتجات العناية بالجسم بعدم الإسراف في وضع العطور في الأيام الحارة، تفادياً لإنتاج البشرة مزيداً من الدهون. ومن الأفضل وضع عطر خفيف في الصباح، والابتعاد عن العطور الثقيلة والعطور ذات التركيزات العالية.

شاي دافئ وغطاء خفيف

يوصي مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية بفتح نوافذ المنزل في الصباح الباكر وإغلاقها أثناء النهار. وإذا لزم الأمر يتم تغميق لون النوافذ الزجاجية. ولتفادي مشكلات النوم يمكن الاستعانة بغطاء خفيف، كما أشار المركز إلى أن الشاي الدافئ يساعد على مواجهة الأرق.

ينبغي عدم الإسراف في وضع العطور في الأيام الحارة، تفادياً لإنتاج البشرة مزيداً من الدهون.