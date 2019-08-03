الامارات | «جيفر» تطلق دراجة كهربائية قابلة للطي

شكرا لقرائتكم خبر عن «جيفر» تطلق دراجة كهربائية قابلة للطي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة «جيفر» دراجة هوائية كهربائية قابلة للطي، تحمل الاسم ذاته.

وأوضحت الشركة البريطانية أن الدراجة الهوائية القابلة للطي الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 250 واط، مع مدى سير يبلغ 50 كلم.

وتمتاز الدراجة الكهربائية القابلة للطي بتصميم مدمج، إذ يبلغ وزنها 18 كغم فقط، في حين تقف على عجلات قياس 20 بوصة.

ويمكن توصيل الدراجة الكهربائية بتطبيق على الهاتف الذكي لعرض بيانات القيادة المهمة ومعلومات الملاحة وضبط المحرك. وتتوافر الدراجة بنحو 3400 يورو.