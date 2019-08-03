الامارات | «مهندس المستقبل» في دبي يحتفي بـ 24 خريجاً واعداً

شكرا لقرائتكم خبر عن «مهندس المستقبل» في دبي يحتفي بـ 24 خريجاً واعداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي فعاليات الدورة السادسة (الصيفية) من مخيم «مهندس المستقبل»، الذي شارك فيه 24 طالباً وطالبة، ممن تراوح أعمارهم بين 8 و12 سنة، في خيمة «القراءة طاقة إيجابية»، التابعة للهيئة في حديقة زعبيل بدبي أخيراً. وتناولت الدورة الموضوعات التعليمية المدرجة على أجندة برنامج المخيم لهذا العام؛ ومن بينها علم الروبوتات والبرمجة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وكيفية عملها واستخداماتها، إذ تمكن المشاركون من ابتكار نماذج لعددٍ من المشروعات المتميزة، مثل الخوذة الذكية، وسترة تبريد تعمل بالطاقة الشمسية، والمساعد الآلي لتوجيه أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية، وجهاز لتنظيف واجهات المباني يمكن التحكم فيه عن بُعْد. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «مخيم (مهندس المستقبل) يعد منصة مثالية تؤهل المشاركين لمستقبل مهني واعد، من خلال إكسابهم المهارات الفنية، وتنمية روح البحث العلمي والإبداع والابتكار لديهم، مع تحفيزهم على دراسة العلوم والتقنيات الحديثة، والارتقاء بمفهوم التعلم إلى مستويات جديدة؛ بما ينسجم مع أهدافنا في ترسيخ بيئة معرفية، لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، التي ترسم الخطوط العريضة لبناء إمارات المستقبل للأجيال المقبلة». وأعرب الطاير، خلال حفل تخرج الطلبة، عن سعادته بالنجاح الذي حققه المخيم، منذ انطلاقته قبل خمس سنوات، إذ استقطب المخيم 193 مشاركاً، ابتكروا ما يزيد على 80 مشروعاً واعداً، مستفيدين من ورش العمل التفاعلية والندوات والأنشطة النوعية المتعددة، التي يشرف عليها متخصصون في المجالات المختلفة ذات العلاقة.

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مشاركاً، ابتكروا ما يزيد على 80 مشروعاً، شاركوا في المخيم منذ انطلاقته.