الامارات | أفراح المحرزي والعبري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح المحرزي والعبري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت عائلة المرحوم خلفان سعيد محمد المحرزي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجلها منصور إلى كريمة عيسى خلف عيسى العبري. وحضر الحفل، الذي أقيم بصالة زاخر في مدينة العين، عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين والضباط، ولفيف من الأهل والأصدقاء وزملاء العريس. وتخللت الحفل عروض فنية شعبية تراثية منوعة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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