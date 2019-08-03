الامارات | «الجيلي شوز».. من الشاطئ إلى أنشطة الحياة اليومية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيلي شوز».. من الشاطئ إلى أنشطة الحياة اليومية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطل «الجيلي شوز» كنجم موضة للأحذية النسائية في صيف 2019، إذ تألقت به عارضات أزياء ماركات عالمية عدة. وذكرت مجلة Elle الألمانية أن «الجيلي شوز» هو حذاء بلاستيكي يتألق بمظهر شفاف، ويمتاز بطابع خفيف ومريح للغاية بفضل التهوية الجيدة، التي يوفرها للأقدام، ما يجعله خياراً مثالياً في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن «الجيلي شوز» يتحرّر من الصورة الذهنية النمطية باعتباره موديلاً مخصصاً للشاطئ، إذ يطل هذا الموسم بمظهر أنيق وفخم يجعله مناسباً لأنشطة الحياة اليومية المختلفة أيضاً، فبعض الموديلات تزهو بألوان مفعمة بالأنوثة كالوردي الصارخ، وتأتي مرصعة بأحجار الستراس لتنطق بالأناقة والفخامة.