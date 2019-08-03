- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أعمـاق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غالباً يكون الغوص - في المغاصات التي تحمل قصصاً تاريخية - شعوراً يختلف عن الغطسات العادية أو المكررة لديَّ، فقبل الغطس أو البحث عن أفضل مكان له، لابد أن أقرأ عنه لأسباب عدة؛ منها أنني أغذي هذا الفضول والتوقعات التي ستواجهني، كما أن ذلك يساعدني على اختيار أفضل إعدادات تصويرية ممكنة، لتحقيق أفضل نتائج.
صورة لدبابة، وهي أداة قتل كما نعرف.. إلا أنها في هذا الإطار قد وهبت الحياة للمخلوقات البحرية.. من منطقة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.
علي خليفة أحمد سعيد بن ثالث الحميري،
من مواليد إمارة دبي، مصور فوتوغرافي ومحترف تصوير
أفلام وثائقية، حاصل على دبلوم تصوير وثائقي
من أكاديمية لندن، ودبلوم في اللغة والأدب الفرنسي
من جامعة مونبلييه الفرنسية.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أعمـاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.