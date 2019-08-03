الامارات | شامبو البيوتين.. خيار مثالي للشعر المجهد

شكرا لقرائتكم خبر عن شامبو البيوتين.. خيار مثالي للشعر المجهد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مصفف الشعر الألماني، أنطونيو فاينيتشيكه، الشامبو المحتوي على البيوتين بأنه بمثابة ينبوع الصحة والجمال للشعر. وأوضح أن الشامبو المحتوي على مادة البيوتين (فيتامين B7) لا ينظف الشعر وفروة الرأس جيداً فحسب، بل يعمل على بناء الشعر وتقوية بنيته، كما يعمل على تغذيته وترطيبه ويساعده على النمو، ما يجعله خياراً مثالياً للشعر الخفيف والمجهد بصفة خاصة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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