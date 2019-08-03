الامارات | أفراح الأحبابي والقحطاني

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام أبناء المرحوم راقع فلاح محمد الأحبابي حفل استقبال بمناسبة زفاف شقيقيهما، حمد وعلي، إلى كريمتي سالم حسن بن سباح القحطاني. وحضر الحفل، الذي أقيم في مركز العين للاحتفالات والمؤتمرات، عدد من الشخصيات ووجهاء القبائل، ولفيف من الأهل والضيوف. وتخللت المناسبة عروض وفقرات من التراث الشعبي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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