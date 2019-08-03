الامارات | «الأيرلندي» يفتتح مهرجان نيويورك السينمائي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتتح فيلم مارتين سكورسيزي الأخير «الأيرلندي» النسخة الـ57 من مهرجان نيويورك السينمائي في 27 سبتمبر المقبل. وأعلنت مؤسسة «فيلم أت لينكولن سنتر»، المؤسسة التي تنظم المهرجان، أن «الأيرلندي» فيلم جريمة أميركي يتناول قصة صداقة ووفاء بين رجلين. يذكر أن الفيلم من بطولة روبرت دي نيرو وآل باتشينو وجو بيشي. وأكد سكورسيزي أن اختيار فيلمه لافتتاح المهرجان يعد شرفاً، مؤكداً أنه «يحب الاختيارات الجريئة التي لها رؤيتها التي يقدمها المهرجان للجمهور عاماً تلو الآخر». يشار إلى أن الفيلم سيطرح على منصة (نتفليكس) الرقمية نهاية العام الجاري. وتمتد فعاليات المهرجان من 27 سبتمبر وحتى 13 أكتوبر وستطرح تذاكره بداية من الثامن من سبتمبر. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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