الامارات | ليوناردو دي كابريو: مهنتي أشبه بالفوز بـ«اليانصيب»

شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دي كابريو: مهنتي أشبه بالفوز بـ«اليانصيب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب نجم هوليوود الشهير، ليوناردو دي كابريو، عن تفهمه لإمكانية اعتزال المخرج الأميركي كوينتين تارانتينو عقب 10 أفلام.

وذكر دي كابريو، أول من أمس، في العاصمة الألمانية برلين، أن تارانتينو يفني جزءاً كبيرة من نفسه في عمله، وقال: «يمكنني تفهم أنه يريد في النهاية إخراج 10 أفلام يضع أسطواناتها على رفوف مكتبه ليقول: الآن سأعتزل».

Advertisements

يُذكر أن تارانتينو صرح قبل عام بأنه ينوي الاعتزال عقب إخراج 10 أفلام أخرى.

وأوضح دي كابريو أنه شخصياً يريد الاستمرار في هذه المهنة لفترة طويلة، وقال: «أرى نفسي سعيداً بما أفعله. لدي شعور بأنني كسبت (اليانصيب).. وسأحاول الاستمرار في الأمر لفترة طويلة».

وفي الفيلم الجديد لتارانتينو «ذات مرة.. في هوليوود»، يلعب دي كابريو دور نجم تلفزيوني، ويشاركه براد بيت في الفيلم بتجسيده لدور الدوبلير.