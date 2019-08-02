فيديو.. منة عرفة ترد على اتهامات تعمدها الإثارة: "لو حاجة مفتوحة أوي مش بلبسها"

أكدت الفنانة الشابة منة عرفة أنها لا تتعمد إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا"، عندما تشارك صورها عبر هذه المواقع.

وأضافت منة، خلال حوارها مع برنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، عبر شاشة "mbc مصر"، أنها لا تتدخل في اختصاصات فريق العمل المسؤول عن صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحةً: "المجلة لو طالباني بشكل معين مش بتدخل في شغلهم، ومش بكون قاصدة أي حاجة، ولو فيه حاجة مفتوحة أوي (أوفر) مش بلبسها".

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وتابعت أنها تبلغ من العمر 21 عامًا، مشيرةً إلى أنها تواجه هذا النوع من الاتهامات منذ أن كانت في السادسة عشرة من عمرها: "أنا بيبي فيس وشكلي صغير من غير ميك آب، ولما الناس بتشوفني بتقولي كده".

وشددت على أن أسرتها فخورة بما وصلت إليه في عالم الفن، لافتةً إلى أن والدتها أكثر الداعمين لها، وذلك منذ أن كانت صغيرة: "بتضايق وبتاخد على أعصابها وبتدخل ترد على الناس، لكن دلوقتي الموضوع قل".