الجدل مستمر.. هيفاء وهبي تدافع عن مدير أعمالها بعد هجومه على المثلية الجنسية

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دافعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن مدير أعمالها محمد وزيري، بعدما تعرض لهجوم شديد من متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد هجوم "الوزيري" على فرقة "مشروع ليلى" الداعمة للمثلية الجنسية.
ونشرت هيفاء وهبي عدة تدوينات تدافع بها عن مدير أعمالها قائلة: "وزيري، أنا آسفة لو فيه تطاول صار من البعض بحقك بسببي، وآسفة لو حدا من الفانز، انجرح من رأي وزيري أو من رد فعله، بليز اللي بحبني يركز معي".
وتابعت الفنانة اللبنانية بعد ذلك، بأن "وزيري" لديه موهبة جيدة في إدارة أعمالها، ويهتم بكل التفاصيل الخاصة بها دون تقصير: "وزيري مش مسؤول عن المهرجان اللي (ما بحييه) هو مسؤول عن اللي (بحييه)، وأنا معه ما شفت غير نجاحات إن كان ألبومات أو مسلسلات".
وأكدت "وهبي" أن مدير أعمالها يبذل كل جهده لنجاح أعمالها، خاصة أن دخول الفنانة اللبنانية في تجربة سينمائية جديدة، يعود الفضل فيه لمدير أعمالها، حسبما نشرته في التدوينات القصيرة، وأضافت: "اللي عنده مشكلة مع أفكار وزيري الشخصية ما يتابعه، هيدا حسابه الشخصي وهو حر كيف بيعبر عن أفكاره، الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية".
واستمرت الفنانة اللبنانية في دفاعها عن "وزيري" بأنه لم يقصر في أعمالها، وأشارت إلى أن "الحفلات شيء بيرجعلي أنا اختار وكلنا ما نعرف إنه في كتير أبواب مهرجانات مطلوب منها من بعض المعنيين إنها تتسكر بوجهي من دون ذكر أسامي البلدان احترامًا لجمهوري العربي وأيضًا اللبناني".
وأوضحت أن وزيري هو من أنتج ألبومها "حوا"، وهو صاحب فكرة الفيديوهات لكل أغنية، كما أنه أصر على مشاركتها في آخر مسلسلين: "الحرباية"، "لعنة كارما".
وكان "وزيري" قال إن فرقة "مشروع ليلى"، "لعنة في كل الأديان"، مطالبًا جمهوره بمناقشات بناءة وليست عديمة الفائدة، خاصة بعد الإعلان عن إقامة الفرقة الموسيقية لحفل في العاصمة اللبنانية بيروت، لكن الحفل تم إلغاؤه.
ويذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تربطها علاقة قوية بمدير أعمالها محمد وزيري، ما يثير الجدل حول علاقتهما، خاصة لنشر صور تجمعهما سويًا، التي تثير تعليقات حول وجود علاقة عاطفية بينهما، وهو ما تنفيه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.
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