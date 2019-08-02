لإطلالة أنيقة وجذابة.. اعتمدى هذه الصيحات الرائجة لهذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ)

تختلف صيحات الموضة من موسم لآخر، وعادة ما يكون فصل الصيف هو الوقت الأمثل لتظهري أناقتك وتألقك بألوان زاهية، لذا نستعرض لكِ أبرز صيحات الموضة لصيف 2019.

-جينز البوي فريند يتألق بأرجل قصيرة

يتألق جينز البوي فريند بأرجل قصيرة في صيف 2019؛ حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Balmain وIsabel Marant وBalenciaga و Zara و Mango.

وأوضحت مجلة “Elle” الألمانية أن جينز البوي فريند يمتاز بطابع مريح للغاية بفضل قصّته الواسعة والفضفاضة، والتي تبدو معها المرأة كما لو كانت قد استعارته من حبيبها، في حين تسلط الأرجل القصيرة الأضواء على الكاحل لتغازل أنوثة المرأة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن جينز البوي فريند ذا الأرجل القصيرة يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال ومتحررة بتنسيقه مع تي شيرت وحذاء رياضي، في حين يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل بتنسيقه مع بلوزة حريرية وحذاء ذي كعب عال.

- الكروب توب لإطلالة جريئة:

يمثل "الكروب توب" “Crop Top” نجم الموضة النسائية في صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة جريئة تنطق بالأنوثة والإثارة.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية آنيته هيلبيش أن الكروب توب هو توب قصير كاشف للبطن يغازل بطبيعة الحال المرأة الرشيقة، التي تتمتع بقوام ممشوق وبطن مسطحة.

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وأضافت هيلبيش أن الكروب توب يزدان هذا الصيف بنقوش الزهور الحالمة أو "البولكا دوتس" الكلاسيكية. ولمزيد من الجاذبية يشتمل الكروب توب على أكمام منتفخة لافتة للأنظار.

وأشارت هيلبيش إلى أن الكروب توب يتناغم مع سروال ذي وسط عال، والذي يخلق توازنا مع التوب القصير. كما يتناغم الكروب توب مع تنورة ماكسي ذات وسط عال لخلق توليفة مثيرة تلعب على وتر التباين بين الطويل والقصير.

- البلوزة البليسيه لإطلالة أنثوية:

أوضحت مستشارة المظهر الألمانية آنيته هيلبيش أن البلوزه البليسيه تخطف الأنظار إليها من خلال الطيّات الجذابة، مشيرة إلى أنها تمتاز بطابع رومانسي حالم.

وأضافت هيلبيش أنه يمكن تنسيق البلوزة البليسيه مع سروال أو تنورة بليسيه أيضا للحصول على إطلالة جريئة تخطف الأنظار، في حين يمكن أيضا تنسيقها مع سروال جينز أو تنورة عادية للحصول على إطلالة هادئة.

- بلوزة الصيف تتألق بطابع بوهيمي

تتألق البلوزة في صيف 2019 بطابع بوهيمي لتمنح المرأة إطلالة جذابة وجريئة من ناحية، وإحساسا بالراحة في ظل ارتفاع درجات الحرارة من ناحية أخرى.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية ماريا هانز أن البلوزة البوهيمية هي بلوزة تزدان بتطريزات فنية رائعة، كما أنها تمتاز بالراحة الفائقة؛ حيث إنها تأتي مصنوعة من خامات جيدة التهوية كالقطن أو الكتان، وتشتمل على أكمام طويلة وواسعة لحماية الذراعين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وأضافت هانز أن البلوزة البوهيمية المطرزة تتناغم مع سروال من الكتان أو تنورة قصيرة أو شورت برمودا أو شورت جينز، بينما تكتمل أناقة الإطلالة الصيفية المتحررة بصندل رقيق أو شبشب فخم.