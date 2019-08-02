بـ"التربون".. صابرين تقدم واجب العزاء لهالة صدقي

حرصت الفنانة صابرين، على تقديم واجب العزاء في وفاة والدة الفنانة هالة صدقي، في قاعة البابا شنودة الثالث بكنيسة العذراء مريم بالمرعشلي.

وظهرت "صابرين" بـ"تربون" أسود اللون، بالإضافة إلى أزياء سوداء فضفاضة، خلال تعزية "صدقي".

وبدأت مساء اليوم مراسم عزاء والدة الفنانة هالة صدقي في قاعة البابا شنودة الثالث بكنيسة العذراء مريم بالمرعشلي.

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وانهارت "صدقي" من البكاء خلال استقبال المعزين بالكنيسة.

وكانت الفنانة هالة صدقي أعربت عن صدمتها، عقب معرفتها -عبر اتصال هاتفي- بوفاة والدتها، مساء أمس الخميس، في منزلها بالقاهرة، خلال قضاء الفنانة عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي.

وقالت هالة صدقي، في تصريحات لـ"الوطن": "أمي مكنتش تعبانة أوي، وأنا راجعة من الساحل الشمالي، علشان ندفنها"، مضيفة أن إجراءات الدفن تمت مساء أمس، بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.