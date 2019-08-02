"بيكسب ملايين".. قيمة تربح أحمد حسن من فيديوهات ابنته إيلين

حوالي 7 فيديوهات على مدار أسبوع، هي ما بثه اليوتيوبر أحمد حسن خاص بابنته إيلين، والتي تنوعت بين أول ظهور وأول مرة تتناول فيها الطعام، وغيرها من الموضوعات التي تخص المولود الحديث، وهو ما عرَّضه لهجوم حاد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين اتهموه بالتربح من ابنته واستغلالها فيما قال بعض مستخدمي "سوشيال ميديا"، أنه عرض الطفلة للأذى.

من جانبه، رد أحمد حسن عبر "فيس بوك"، على ما تعرض له من هجوم وقال إنه يتربح من فيديوهات يوتيوب وإنستجرام، وهو ما يعتبره نجاحا، بعد الظروف القاسية التي عاشها فيما مضى، أجبرته على التخلي عن التعليم، ولكنه سرعان ما حذف "البوست".

كم يتربح أحمد حسن من فيديوهات طفلته؟

يطرح ما سبق تساؤلا عما جناه أحمد حسن وزوجته زينب من المقاطع المصورة لابنته إيلين، وعبر موقع "سوشيال بليد"، يمكن معرفة ذلك بسهولة عبر حساب المشاهدات والسابسكرايبرز، وغيرها من الأدوات الرقمية، ويشير الموقع إلى أن متوسط دخله اليوم خلال شهر ماضي هو 14 ألفا و400 دولار، أي ما يعادل 244 ألفا و800 جنيه.

أما عما تربحه من فيديوهات طفلته إيلين الـ7 التي ظهرت فيها منذ أسبوع، وحتى الآن فهي 113 ألفا و100 دولار، أي ما يعادل 2 مليون و922 ألفا و700 جنيه مصري.

أما عدد السبسكرايبرز أو المتابعين لأحمد حسن، على قناته فزاد حوالي 178 ألفا و548 شخصا، خلال الـ7 أيام الأخيرة، وهو ما يُعد رقما ضخما.

وعن عدد مشاهدات فيديوهات الطفلة فهي 17 مليونا و728 ألفا و328.

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ما هي ثروة أحمد حسن من يوتيوب؟

يظهر نفس الموقع "سوشيال بليد"، أن متوسط دخل أحمد حسن من قناة واحدة على "يوتيوب"، سنويا، وهي قناته الرئيسية ما يزيد عن 5 ملايين و200 ألف دولار، أي ما يعادل 88 مليونا و400 ألف جنيه.

وعلى أساس شهري فإن متوسط دخله هو ما يعادل 430 ألفا و800 دولار، وهو بالمصري حوالي 7 ملايين و323 ألفا و600 جنيه.

بلغت عدد مشاهداته شهريا 107,697,300، وهي في ازدياد دائم بنسبة 90%، وأما السبسكرايبرز فهم 674,432.

ولكن أحمد حسن دشن حساب لابنته إيلين، وما يزيد من دخله، بالإضافة إلى 3 قنوات "يوتيوب" فرعية يتربح منها كذلك.

ما قصة فيديوهات أحمد حسن؟

تعرض اليوتيوبر، أحمد حسن وزوجته زينب لكثير من الانتقادات بسبب نشره فيديوهات لطفلته الصغيرة "إيلين"، وهو ما وصفه رواد "السوشيال ميديا"، بأنه إيذاء للطفلة، وتربح من وراء استغلالها، وأظهرت الفيديوهات كيف يتعامل معها ويطعمها، وشاركته فيها زوجته زينب.

فيما تلقى المجلس القومي للطفولة والأمومة، كثير من الشكاوى، والبلاغات ضد أحمد حسن وزينب، على إثرها أصدر بيان يدين فيه تلك الواقعة.