فيديو وصور.. حروق وكسور وخنق.. "هبة" ضحية تعذيب زوجة أبيها بسبب تنظيف المطبخ

حلقة جديدة من مسلسل وقائع تعذيب بعض زوجات الآباء لأبناء أزواجهن، كشف عنه فيديو نشرته إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحمل اسم "الدقهلية والناس"، الذي أوضح تعرض طفلة صغيرة تدعى "هبة" لأنواع مختلفة من التعذيب على يد زوجة والدها.

"عاوزين نجيب حق هبة.. طفلة جميلة مرات أبوها تعذبها.. السيد مدير أمن دمياط اللواء إسماعيل حسين، ورئيس مباحث مركز عزبة اللحم الرائد محمد سمير، هبة حقها عندكم وأعلم جيدًا أنكم قد المسؤولية هاتوا حق هبة من مرات أبوها" كان هذا هو التعليق المرفق على الفيديو المنشور الذي أوضح تعرض الطفلة الصغيرة للتعذيب.

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آثار حروق وضرب وخنق حفرت معالمها على جسد الطفلة الصغيرة صاحبة الـ8 أعوام، التي تتواجد حاليًا بالمستشفى التخصصي في دمياط، حيث مدينتها، وبصوت متهدج يحمل الألم من التعذيب الذي باتت تعرض له يوميًا ذكرت: "كل يوم كانت بتضربني.. مكنتش بعمل المطبخ كويس".

تعيش الطفلة الصغيرة مع والدها وزوجته في منزله الواقع في قرية الشعراء، بعدما تخلت عنها والدتها وذهبت لتتزوج، وتقول الصغيرة: "أنا مش عاوزة ماما.. اتجوزت وخلفت"، وتركت "هبة" تواجه الواقع المؤلم مع والدها وزوجته.

لم تجد "هبة" التعاطف سوى من جدها -والد الأب- الذي تبرأ من نجله بعدما سمح لزوجته تعذيب ابنته، بحسب حديثه في الفيديو المنشور: "ده ما يعتبرش ابني.. اللي يسمح أن مراته تعمل فيها كدا يبقى مش بني آدم"، طالبًا بالمساعدة في أخذ حق حفيدته من مدير الأمن بدمياط: "أنا عاوز حقها".

وأوضح طبيب الأشعة أن الطفلة تعاني من كسر في الضلوع وحروق: "الطفلة عندها كسر في 4 ضلوع وكمان حروق في جسمها.. وما كانش في غير جدها بس اللي معها".