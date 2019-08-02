"تصل للحبس 5 سنوات".. "القومي للطفولة" يعلق على واقعة طفلة زينب وأحمد حسن

قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس وردته بلاغات بشأن واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر من قِبَل والديها اليوتيوبر الشهيرين، أحمد حسن وزوجته زينب.

وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، عبر شاشة "mbc مصر"، أن الأب اعترف بوجود معدات وأدوات مستخدمة في تصوير الفيديو، معتبرًا أنها لها تأثيرات صحية على الطفلة، حيث تعرضها للخطر.

وأردف، أن الأب ذكر اسم مصورة "الفوتوسوشين"، ورقم هاتفها ومكانها، حيث اعتبر ذلك بمثابة دعاية لها: "ما يخصنا هنا أن هذه المقاطع تعتبر بمثابة استغلال تجاري للطفلة، حيث وقعت تحت تأثير الاستغلال التجاري من الوالدين.

وعما إذا كان الوالدان قد قلدا شخصيات عالمية شهيرة، رد "عثمان": "مش المطلوب إني أقلد الآخرين، دي خصوصية الطفل، في استغلال تجاري وأثر على صحة الطفلة وهناك مادة في قانون العقوبات تجرم الاستغلال الجنسي والتجاري والاقتصادي للطفل وتعتبرها جناية إذا ما ثبت ذلك، حيث تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، وسنقدم تقريرًا بشأن الأضرار التي تعرضت لها الطفلة".