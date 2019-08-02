الشرطة النسائية.. سيدات في خدمة المسنات وذوي الاحتياجات من الحجاج

تسطر الشرطة النسائية نجاحا تلو الآخر يضاف إلى رصيدها المشرف؛ لتضيء سجلات العمل الشرطي بنجاحاتها في خدمة ضيوف الرحمن.

ونجحت ضابطات بعثة حجاج القرعة هذا العام في تنفيذ كل المهام الموكلة إليهن بكل كفاءة واقتدار وذلك في ضوء الاهتمام، الذي توليه مؤسسات الدولة عامة ووزارة الداخلية خاصة، بالمرأة، وفي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتسخير كل جهود القوى البشرية للوزارة لتذليل كل العقبات أمام ضيوف الرحمن.

وأوضح اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، في تصريحات صحفية، أنه نظرا لهيمنة العنصر النسائي في الحج من حيث ارتفاع أعداد الحجاج من السيدات، ولا سيما كبار السن، تم زيادة أعداد الشرطة النسائية وتوزيعهن على كل فنادق بعثة حجاج القرعة لقدرتهن على مساعدة كبار السن من السيدات والتواجد في الأماكن التي يصعب على الرجال دخولها وتذليل أي عقبات تواجههن، ومتابعة أحوالهن ومراعتهن نفسيا وصحيا واجتماعياً.

من جانبها، أوضحت العميد نجلاء العدوي عضو بعثة شؤون حجاج القرعة، أن الشرطة النسائية تنفذ كل المهام الموكلة إليها بكل كفاءة واقتدار، مشيرة إلى دورها وزميلاتها تذليل كل العقبات أمام الحجاح خاصة السيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة طوال فترة إقامتهن؛ وتوفير جميع أنواع الرعايا الصحية أو المعنوية اهتمام كبير بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من النساء.

وأوضحت العميد منار مختار عضو بعثة شؤون حجاج القرعة، أن ضابطات وأفراد الشرطة النسائية نجحن في تذليل كل العقبات أمام الحجاج من النساء ويقمن بمباشرتهن طوال فترة إقامتهن سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة وفي كل الأماكن التي يصعب دخولها الرجال وفي المشاعر المقدسة.

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وأضافت أنه لديهن توجيهات بمباشرة ومراعاة الحجاج من النساء ولاسيما المرضى وكبار السن طوال فترة إقامتهم، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر على ذلك بل يتم مراعاتهم نفسيا وصحيا واجتماعيا والتفاعل التام معهم في المعيشة على مدار اليوم.

فيما أوضحت العميد سحر بشر عضو بعثة حجاج القرعة، أن دورها وزميلاتها من الشرطة النسائية يبدأ من فور وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة سواء في المدينة المنورة أو جدة، حيث تبدأ إجراءات التسكين ومساعدة كبار السن من السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن دخول غرفهم وحل أي مشاكل قد تواجههن.

وأكدت العميد سحر بشر أنه يتم خدمة الحجاج ليس بحكم الوظيفة فقط وإنما من منطلق إنساني ونفسي وهو ما يميز دور الشرطة النسائية في خدمة ضيوف الرحمن.

في السياق ذاته، قالت أمين شرطة سحر أبو بكر عبدالعزيز عضو بعثة وزارة الداخلية المشرفة على حج القرعة، إن أفراد الشرطة النسائية تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من السيدات نفسيا ومعنويا حتى تشعر أنها بجانب أسرتها، مضيفة: "أتعامل مع المسنات بصفة خاصة والحجاج من السيدات بوصفهن من أهلي ودورنا إنساني واجتماعي وبث الطمأنينة في نفوسهن والتواصل مع ذويهن لطمأنتهم".

وأضافت أن دورهن ليس مقتصرا على حجاج القرعة من السيدات، وإنما قد يمتد لأي سيدة أو مسنة تطلب المساعدة.

وتابعت أن هناك اهتماما خاصا بالحالات الإنسانية، لافتة إلى أنه يتم تقديم كل أوجه الدعم النفسي للمرافقين للحاج الذي يتوفاه الله تعالى في الأراضي المقدسة والاتصال بذويه بصورة مستمرة للاطمئنان عليهم.