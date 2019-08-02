لو قرصتك ناموسة أو حشرة أخرى.. اذهب للطبيب فورا عند ظهور هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

تشعر ببعض الآلام البسيطة الناتجة عن التهاب جلدي يتطور إلى احمرار وتهيّج؟ بالطبع قد تشعر بذلك حيت تكون بالقرب من المسبح أو الحديقة أو في سريرك الخاص، إذ ينتظرك الكثير من الحشرات لاصطيادك، ولا تري أين ومتى لدغتك بهذه الطريقة التي تركت أثرًا.

ورغم أنَّ بعض اللدغات لا تسبب أذى، إلا أنّه لا بد من معرفة كيفية التعامل مع كل نوع منها، ومتى يتطلب الأمر استشارة الطبيب. نذكر ذلك خلال السطور التالية بحسب موقع "brightside":

- العنكبوت:

رغم أن معظم لدغاته ليست خطيرة، ولا تترك سوى علامة حمراء صغيرة منتفخة على جلدك، إلا أنّ هناك عدد قليل من العناكب المنزلية مُميتة، وتسمى بـ"الأرملة السوداء والحبسة البنية"، وتُسبب لدغته ثقبًا أحمر يشبه الكدمة أو نقطة سوداء.

إذا تعرضت للدغ من عنكبوت غير ضار، فعليك غسل موقع اللدغة بالصابون والماء واستخدم مرهم مضاد حيوي.

أما إذا كنت تشك في أنها لدغة أرملة سوداء أو حبسة بنية، فقم بربط المنطقة المصابة لمنع انتشار السم في الجسم. ثم اربط قماشة دافئة فوق المنطقة، إذا كانت على ذراع أو ساق، ثم اتصل بسيارة إسعاف أو اذهب إلى المستشفى فورًا.

- الناموسة:

لدغات البعوض معروفة للجميع، فهي تبدأ ببعض الانتفاخات، وغالبًا ما تكون صلبة حمراء، وتعمل على تهيّج كبير بالبشرة، ما يسبب الحكة.

وعند تعرضك لذلك، حاول ألا تخدش المنطقة المصابة، واغسلها بالماء والصابون، وضع عبوة مثلجة عليها، ويمكنك أيضًا أن تضع جيل الصبار أو الألوفيرا أو معجون صودا الخبز أو العسل، أو أخذ حمام بارد دون صابون لتخفيف الحكة.

أما إذا كنت تعاني من صداع أو ارتفاع في درجة الحرارة أو قشعريرة أو أي طفح جلدي غير عادي، فمن الأفضل زيارة الطبيب.

- القُراد:

تظل لدغة القُراد على جلدك لمدة تصل إلى 10 أيام، وتسبب دائرة حمراء صغيرة، وعادة لا تسبب أي ألم. ضع في اعتبارك أن القُراد ينتقل غالبًا إلى أحر الأماكن في جسمك، مثل الإبطين.

ما يجب فعله إذا كان القراد ما يزال متواجد على جسدك، فأول شيء هو إزالته عن طريق ملاقط مدببة، ثم اسحبه مستقيمًا لأعلى وبعيدًا عن الجلد، وبعدها نظّف منطقة اللسعة باستخدام فرك الكحول أو الصابون والماء.

ويوجد بعض أنواع من القُراد التي تسبب الطفح الجلدي والحساسية المفرطة فيجب زيارة الطبيب إذا كانت هذه الأعراض متواجدة.

- القمل:

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عادة ما تسبب هذه الحشرة بعض البقع الحمراء، وتستمر هذه المنطقة التي ترتفع فيها الحرارة عن باقي الجسم من يوم إلى اثنين، وقد تتحول مع مرور الوقت وتكرار اللدغ إلى ندبات.

ما يجب فعله:

اغسل المنطقة المصابة بالصابون والماء، واستخدم الثلج لتخفيف الألم، ويجب أن تختفي تمامًا خلال أسبوع، أما إذا لاحظت أن اللدغة تستمر في الانتفاخ أو أن حجمها يكبر، ووجدت تورما في الحلق ودوخة، لا بد من زيارة الطبيب.

- البرغوث:

لدغات البراغيث عادة ما تظهر في مجموعات من 3 أو 4 في الجزء السفلي من الجسم حول قدميك أو الكاحلين أو الساقين. اللّسعات صغيرة جدًا وتبدو وكأنها بقعًا حمراء تسبب ألم وحكة.

عند تعرضك لذلك، استخدم مطهرًا لمنع انتشار أي عدوى وتجنب خدش اللدغات، ضع فقط الثلج أو الماء البارد لمنع التورم والالتهابات.

- حشرة الفراش:

إذا رأيت نتوءات حمراء صغيرة تقع بالقرب من بعضها وتشكل خطًا مستقيمًا أو كتلة أو نمطًا عشوائيًاـ عادةً ما تحدث على الجلد المكشوف في الجزء العلوي من الجسم عل الرقبة والبشرة واليد والعنق والكتفين.

اغسل مكان اللدغات بالماء والصابون ولا تخدشها؛ لتخفيف الحكة ومنع التورم، ضع شيئًا باردًا، مثل قطعة قماش مبللة نظيفة في المنطقة المصابة.

- النحلة:

يصبح الجلد بعد لسعة النحل أحمر ومنتفخ، وقد تشعر أيضًا بالحرقة والألم الحاد والحكة الشديدة.

ما يجب القيام به: قم بإزالة المادة اللاصقة في أسرع وقت ممكن، عن طريق استخدم حافة بطاقة الائتمان، وتجنب استخدام ملاقط، فكلما طال أمد النحل، ازدادت سمومه، وكان الأمر أكثر إيلامًا لك. اغسل المنطقة المصابة بالصابون والماء لمنع العدوى.

- الدبور:

تبدأ أعراض لسعة الدبور باحمرار وتورم المنطقة، والشعور بالألم والإحساس بالحرقة.

وأول شيء يجب عليك فعله عند التعامل مع الدبابير هو منع لسعات أخرى محتملة. لذا ابتعد عنهم أو استخدم طاردًا مسبقًا. اغسل المنطقة بالماء والصابون واستخدم ضغطًا باردًا. أو ضع خل التفاح بشكل أفضل إذا كنت تريد تخفيف الألم والتورم.