"علشان تكوني كيكة".. أفضل 5 ماسكات طبيعية لبشرة نضرة خلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

"علشان تكوني كيكة"، دوما ما تتزيل هذه الجملة غالبية تدوينات الفتيات المتعلقة بالعناية بالبشرة والجمال، عبر مجموعاتهن (جروباتهن) الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

الجملة التي استوحتها فتيات من فيديو لمدون جمال، سرعان ما تحولت من "إفيه" إلى هاشتاج مُتعارف بينهن فيما يتعلق بوصفات الجمال والعناية بالبشرة.

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك تسعى المرأة لأن تكون صاحبة إطلالة جذابة ورائعة. وبعيدًا عن مستحضرات التجميل، نقدم لكِ أفضل الماسكات التي تمنحكِ بشرة نضرة وصحية خلال عطلة عيد الأضحى، وفق ما استعرضت أنجي علي وماريان سمير خبيرتا التجميل خلال السطور التالية، في تصريحهما لـ"الخليج 365":

1- ماسك الزبادي والدقيق

يتكون هذا القناع من ملعقتين من الزبادي مضافًا إليهما ملعقتين من الدقيق، وبعد مزج الخليط جيدًا يتم وضعه على البشرة لمدة نصف ساعة، ثم يتم إزالته بالماء البارد لغلق مساك الوجه، ويفضل بعد الانتهاء من هذه الخطوات أن تدهن البشرة بكريم يتضمن مواد مرطبة حفاظًا عليها من الإصابة بالالتهابات.

ويعمل هذا القناع على تفتيح البشرة من الاستخدام الأول، ومع الاستمرار ستكون النتيجة أكثر قبولًا لدى المرأة، لذلك يمكنها الاعتماد عليه قبل موعد العيد بفترة كافية.

2- زيت الزيتون مع البيض

من المعروف أهمية تأثر زيت الزيتون على البشرة، لذلك يفضل الاعتماد عليه، حيث يتم المزج بينه وبين البيض، ثم تطبيقه على الوجه والرقبة لمدة 20 دقيقة، ثم إزالته بالماء البارد.

ويعمل هذا القناع على تنظيف وتفتيح البشرة ويمتد مفعوله لفترة طويلة، ولكن يفضل الاستمرار عليه للحفاظ على النتيجة.

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وللحصول على نتيجة جيده في تنظيف وتقشير وتفتيح البشرة يمكن استخدام صفار البيض، لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات مثل "هـ" و"ب 12" اللذان يمنحان البشرة نضارة ويعملان على التخلص من الخلايا التالفة، كما يتضمن على مجموعة من المعادن مثل الكالسيوم والماغنسيوم.

3- ماسك الشوفان

يفضل استخدام الشوفان خلال الفترة المقبلة، لقدرته على تجديد خلايا البشرة وتفتيحها، لذلك يمكن مزجه بالسكر مع ملعقة من زيت الزيتون أو عصير الجرجير، لترطيب البشرة أثناء التنظيف، حتى لا تصاب بالجفاف، ويكون بتطبيق الماسك على البشرة لمدة ربع ساعة.

4- ماسك الطماطم والسكر

يستخدم الطماطم لتنظيف البشرة أيضا وتفتيحها، كما أنها تمنحها لونًا ورديًا مع الاستمرار في استخدامها، لذلك يفضل استخدام الطماطم والسكر، ويكون بتقطيع حبة الطماطم إلى قطعتين ووضع ملعقة من السكر عليه، ثم تدليك البشرة بها لمدة 10 دقائق بحركات دائرية.

يعمل هذا القناع على تجديد الخلايا وتفتيح لون البشرة، كما يمنح الخدين لونًا ورديًا، لاحتواء الطماطم على فيتامين "سي" الذي يعمل على تفتيح البشرة وتجديد الخلايا، ومن مميزات هذا القناع أن مفعوله يبقى لفترات طويلة، كما أنه له أضرار أيضا، حيث إن الاستخدام المفرط لها قد يصيب البشرة بالالتهابات.

5- ماسك الجزر والمشمش

يعرف الجزر باحتوائه على فيتاميني "سي" و"أ" اللذان يغذيان البشرة، كما هو الحال بالنسبة للمشمش، لذلك يفضل استخدامهما كـ "ماسك" على البشرة، ويكون بسلق الجزر أو تقطيعه قطع صغيرة مع المشمش ووضعهما بالمضرب الكهربائي، للحصول على خليط ذات قوام متماسك، ثم تطبيقه على البشرة لمدة نصف ساعة، بعدها يتم إزالته بالماء البارد التي تعمل على غلق المسام.

يفيد هذا الخليط في تفتيح البشرة ومنحها النضارة المطلوبة لقضاء عطلة مميزة في عيد الأضحى، والظهور بإطلالة رائعة.