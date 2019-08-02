قواعد ارتداء البدلة دون ربطة عنق

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أغسطس 2019 07:35 مساءً - يشكو الرجال من ربطات العنق منذ سنوات طويلة. يتذمرون من أنها تجعلهم يشعرون بالتقييد والعجز عن التحرك بالحرية، كما أنها تصبح مزعجة إلى درجة كبيرة عند ارتدائها في المناسبات الرسمية، مثل الاجتماعات، وحفل الزفاف في فصل الصيف.

إذا كنت أحد هؤلاء الرجال الذين يكرهون ارتداء ربطات العنق، ويحاولون تجنبها بأي شكل ممكن، فنحن نُقدم إليك مجموعة من النصائح والتعليمات التي تساعدك على ارتداء بدلات دون ربطات عنق، مع الحفاظ على مظهرك الأنيق والراقي كما هو.



كيف تتأكد أنك في كامل أناقتك وملابسك عالية الجودة؟



هل يجب أن ترتدي بدلة دون ربطة عُنق؟

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بصفة عامة، ستكون إجابة هذا السؤال هي "لا".. تتكون البدلة الرسمية من سترة وقميص رسمي وربطة عنق، ورغم أن كلا منها قطعة مُنفصلة عن الأخرى، إلا أنها صممت كلها؛ لكي يتم ارتداؤها معاً.

سترة البدلة لا يجب ارتداؤها أبداً مع سروال آخر، فهي تأتي معاً جميعاً. تُصمم البدلة لكي يتم ارتداء ربطة عنق معها، وعليك أن تضع في اعتبارك أن ياقة القميص يجب أن تكون عريضة ومستقيمة، كذلك يجب أن تكون ربطة العنق في منتصف صدرك.

للرجل : أناقتك بأقل كلفة ممكنة



ومن أهم مميزات ربطات العنق هو أنها تضيف المزيد من الألوان إلى إطلالتك، كما أنها تجذب إليك الأنظار، وتجعلك تبدو في مظهر مُتكامل.

ارتداء ربطة عنق أمر ضروري في جميع الأحداث المهمة والمناسبات الرسمية. كما أن الظهور دون ارتداء ربطة عنق في المناسبات الرسمية المهمة سيجعلك تبدو إنساناً كسولاً، أو غير جدير بالثقة، أو متمرداً سطحياً، أو لا يهتم بالآخرين، ويحقر من آرائهم ومواقفهم، أو ربما يكون جاهلاً بالموضة وإتيكيت الملابس.

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